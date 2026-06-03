Georgianul Anzor Mekvabishvili a fost transferat de Universitatea Craiova de la Dinamo Tbilisi în ianuarie 2024, când oltenii au plătit 750.000 de euro pentru mijlocaș.

Mijlocașul a avut evoluții foarte bune la formația din Bănie și se pare că a ajuns pe lista unor echipe importante precum Getafe sau AEK Atena. Într-un interviu recent acordat în presa georgiană, Mekvabishvili a anunțat că ar putea părăsi formația din Bănie încă din această vară: ”A fost și este interes, dar deocamdată nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nu știu dacă voi mai rămâne la Universitatea Craiova. Sunt informații reale, dar nu pot spune nimic acum”.

Akaki Khubutia a comentat pe seama unui eventual transfer al lui Anzor Mekvabishvili și a mărturisit că l-ar vedea pe mijlocașul Universității Craiova la o echipă din Europa. De altfel, Khubutia a declarat că este impresionat de evoluția lui Mekvabishvili.

”Anzor este foarte bun. Mă bucur că a făcut un pas atât de mare cu Universitatea Craiova. A câștigat campionatul și Cupa. Îi doresc toate cele bune. Un transfer depinde de el și de echipă. L-aș vedea în Europa. A jucat și în Conference League. L-am urmărit, a făcut un progres foarte mare. În ultimii trei ani, Craiova este tot timpul sus”, a spus Khubutia pentru PRO TV și Sport.ro.