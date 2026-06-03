VIDEO EXCLUSIV De ce depinde plecarea lui Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova: ”Progres foarte mare!”

De ce depinde plecarea lui Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova: ”Progres foarte mare!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana Universitatea Craiova îl poate pierde în această vară pe Anzor Mekvabishvili, la scurt timp după ce oltenii au făcut eventul.

TAGS:
Universitatea Craiovaakaki khubutiaAnzor MekvabishviliTransfer
Din articol

Georgianul Anzor Mekvabishvili a fost transferat de Universitatea Craiova de la Dinamo Tbilisi în ianuarie 2024, când oltenii au plătit 750.000 de euro pentru mijlocaș.

Akaki Khubutia a comentat transferul lui Anzor Mekvabishvili

  • Anzor
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mijlocașul a avut evoluții foarte bune la formația din Bănie și se pare că a ajuns pe lista unor echipe importante precum Getafe sau AEK Atena. Într-un interviu recent acordat în presa georgiană, Mekvabishvili a anunțat că ar putea părăsi formația din Bănie încă din această vară: ”A fost și este interes, dar deocamdată nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nu știu dacă voi mai rămâne la Universitatea Craiova. Sunt informații reale, dar nu pot spune nimic acum”.

Akaki Khubutia a comentat pe seama unui eventual transfer al lui Anzor Mekvabishvili și a mărturisit că l-ar vedea pe mijlocașul Universității Craiova la o echipă din Europa. De altfel, Khubutia a declarat că este impresionat de evoluția lui Mekvabishvili. 

Anzor este foarte bun. Mă bucur că a făcut un pas atât de mare cu Universitatea Craiova. A câștigat campionatul și Cupa. Îi doresc toate cele bune. Un transfer depinde de el și de echipă. L-aș vedea în Europa. A jucat și în Conference League. L-am urmărit, a făcut un progres foarte mare. În ultimii trei ani, Craiova este tot timpul sus”, a spus Khubutia pentru PRO TV și Sport.ro

  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Anzor Mekvabishvili, potrivit Transfermarkt.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Și-a găsit echipă! Încă un jucător important e pe picior de plecare de la Real Madrid
Și-a găsit echipă! Încă un jucător important e pe picior de plecare de la Real Madrid
Reacția lui Dinamo, după raportul publicat de FRF + ce pregătesc acționarii clubului
Reacția lui Dinamo, după raportul publicat de FRF + ce pregătesc acționarii clubului
Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“
Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“
Vineri și-a schimbat naționala la FIFA, iar luni a fost convocat pentru Campionatul Mondial!
Vineri și-a schimbat naționala la FIFA, iar luni a fost convocat pentru Campionatul Mondial!
Călătoria lui Virgil Stănescu în baschet și în management, istorisită la Poveștile Sport.ro
Călătoria lui Virgil Stănescu în baschet și în management, istorisită la Poveștile Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”

Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“

Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“

Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer



Recomandarile redactiei
Reacția lui Dinamo, după raportul publicat de FRF + ce pregătesc acționarii clubului
Reacția lui Dinamo, după raportul publicat de FRF + ce pregătesc acționarii clubului
Vineri și-a schimbat naționala la FIFA, iar luni a fost convocat pentru Campionatul Mondial!
Vineri și-a schimbat naționala la FIFA, iar luni a fost convocat pentru Campionatul Mondial!
Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“
Premieră emoționantă în sportul românesc: „Sărbătorim o victorie a normalității!“
Călătoria lui Virgil Stănescu în baschet și în management, istorisită la Poveștile Sport.ro
Călătoria lui Virgil Stănescu în baschet și în management, istorisită la Poveștile Sport.ro
Ce lovitură: posibila adversară a lui FCSB și CFR, exclusă de UEFA: "Mergem la TAS!"
Ce lovitură: posibila adversară a lui FCSB și CFR, exclusă de UEFA: "Mergem la TAS!"
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Fotbalistul străin a fost șocat de ce a găsit în România: ”Sunt profesionist, nu fac așa ceva!”
Fotbalistul străin a fost șocat de ce a găsit în România: ”Sunt profesionist, nu fac așa ceva!”
Akaki Khubutia, fostul fundaș georgian din Liga 1, a anticipat cum va arăta debutul lui Gică Hagi: ”O dezamăgire foarte mare!”
Akaki Khubutia, fostul fundaș georgian din Liga 1, a anticipat cum va arăta debutul lui Gică Hagi: ”O dezamăgire foarte mare!”
Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii
Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii
Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0
Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0
CITESTE SI
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

stirileprotv Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

Ce salariu are camerista de la mare a lui Mihai Trăistariu: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”

protv Ce salariu are camerista de la mare a lui Mihai Trăistariu: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”

Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

stirileprotv Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

stirileprotv O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!