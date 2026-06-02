Ajuns la 40 de ani, fostul fundaș a petrecut 5 ani în România, unde a jucat în mai multe rânduri pentru Gaz Metan Mediaș, dar și pentru Poli Timișoara. Akaki Khubutia crede că meciul va fi un test important pentru ambele echipe înainte de partidele din Liga Națiunilor și a mărturisit că, deși speră ca Georgia să câștige, se așteaptă la un rezultat de egalitate.

”Un meci foarte interesant, Georgia este o națională foarte bună acum. Majoritatea jucătorilor sunt tineri și joacă în cele mai bune campionate din Europa. Pentru România este un test foarte bun. Sunt teste pentru Liga Națiunilor. E o dezamăgire foarte mare că România nu merge la Cupa Mondială. România este o țară de fotbal, are tradiție, când naționala nu merge la un turneu final, este o tragedie. Trebuie anumite schimbări la naționala României. A venit un nou antrenor, cu o viziune nouă, sper să fie bine și să aducă rezultatele dorite de toată țara.

Cred că o să fie un meci foarte interesant. Noi așteptăm să câștigăm, dar eu știu că și România vrea să câștige. Pentru mine o să fie un meci foarte interesant. Cred că va fi egal”, a spus Khubutia pentru PRO TV și Sport.ro.

Khubutia nu a uitat limba română și și-a amintit de peripețiile de la Gaz Metan Mediaș. Cea mai frumoasă amintire este pentru el calificarea obținută de Gaz Metan Mediaș în play-off-ul Europa League după ce a trecut de Mainz la loviturile de departajare.

”Am uitat puțin româna, acum e greu, acum vorbesc mai mult engleza, nu vorbesc prea mult românește. Trei ani am stat în România. Pentru cariera mea, au fost ani buni în România. Cea mai frumoasă amintire a fost când am trecut de Mainz. Am jucat și la națională atunci și am avut victorii, dar niciodată nu voi uita ce reacții au avut oficialii de la Mainz după meci. <<Cum se poate să nu ne calificăm?>>. Erau în Bundesliga, era Tuchel antrenor, dar noi jucam pe stil românesc. Am făcut o treabă bună și am obținut un rezultat bun. Îmi e dor de tot. Fiecare țară a avut povestea ei”, a mai spus Akaki Khubutia.

Georgianul a vorbit și despre istoria vinului din Georgia: ”La noi e tradiție. Istoria spune că vinul a venit din Georgia. Avem o istorie de vin de 8.000 de ani. În Georgia, oamenii beau vin mult. Dacă vii la o nuntă, acolo se beau 200-300 de litri. Așa nu se poate în Europa. În Europa, se bea o sticlă sau două. Aici, un om spunea că a băut 40 de litri la o nuntă. Noua generație bea vin normal, un pahar-două”.