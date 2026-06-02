VIDEO EXCLUSIV Akaki Khubutia, fostul fundaș georgian din Liga 1, a anticipat cum va arăta debutul lui Gică Hagi: ”O dezamăgire foarte mare!”

Akaki Khubutia, fostul fundaș georgian din Liga 1, a anticipat cum va arăta debutul lui Gică Hagi: ”O dezamăgire foarte mare!” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Hagi va debuta pe banca echipei naționale a României în amicalul cu Georgia. Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT, de la 20:00, pe Sport.ro.

TAGS:
akaki khubutiaGaz Metan MediasGeorgiaRomaniaNationala
Din articol

Akaki Khubutia, fostul jucător al lui Gaz Metan Mediaș, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a prefațat amicalul Georgia - România, dar a vorbit și despre perioada petrecută în țara noastră. 

Akaki Khubutia: ”Va fi un test pentru meciurile din Liga Națiunilor”

  • Khubutia 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ajuns la 40 de ani, fostul fundaș a petrecut 5 ani în România, unde a jucat în mai multe rânduri pentru Gaz Metan Mediaș, dar și pentru Poli Timișoara. Akaki Khubutia crede că meciul va fi un test important pentru ambele echipe înainte de partidele din Liga Națiunilor și a mărturisit că, deși speră ca Georgia să câștige, se așteaptă la un rezultat de egalitate.

Un meci foarte interesant, Georgia este o națională foarte bună acum. Majoritatea jucătorilor sunt tineri și joacă în cele mai bune campionate din Europa. Pentru România este un test foarte bun. Sunt teste pentru Liga Națiunilor. E o dezamăgire foarte mare că România nu merge la Cupa Mondială. România este o țară de fotbal, are tradiție, când naționala nu merge la un turneu final, este o tragedie. Trebuie anumite schimbări la naționala României. A venit un nou antrenor, cu o viziune nouă, sper să fie bine și să aducă rezultatele dorite de toată țara. 

Cred că o să fie un meci foarte interesant. Noi așteptăm să câștigăm, dar eu știu că și România vrea să câștige. Pentru mine o să fie un meci foarte interesant. Cred că va fi egal”, a spus Khubutia pentru PRO TV și Sport.ro.

Khubutia nu a uitat limba română și și-a amintit de peripețiile de la Gaz Metan Mediaș. Cea mai frumoasă amintire este pentru el calificarea obținută de Gaz Metan Mediaș în play-off-ul Europa League după ce a trecut de Mainz la loviturile de departajare.

Am uitat puțin româna, acum e greu, acum vorbesc mai mult engleza, nu vorbesc prea mult românește. Trei ani am stat în România. Pentru cariera mea, au fost ani buni în România. Cea mai frumoasă amintire a fost când am trecut de Mainz. Am jucat și la națională atunci și am avut victorii, dar niciodată nu voi uita ce reacții au avut oficialii de la Mainz după meci. <<Cum se poate să nu ne calificăm?>>. Erau în Bundesliga, era Tuchel antrenor, dar noi jucam pe stil românesc. Am făcut o treabă bună și am obținut un rezultat bun. Îmi e dor de tot. Fiecare țară a avut povestea ei”, a mai spus Akaki Khubutia. 

Georgianul a vorbit și despre istoria vinului din Georgia: ”La noi e tradiție. Istoria spune că vinul a venit din Georgia. Avem o istorie de vin de 8.000 de ani. În Georgia, oamenii beau vin mult. Dacă vii la o nuntă, acolo se beau 200-300 de litri. Așa nu se poate în Europa. În Europa, se bea o sticlă sau două. Aici, un om spunea că a băut 40 de litri la o nuntă. Noua generație bea vin normal, un pahar-două”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
ULTIMELE STIRI
Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”
Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”
Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi
Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi
Georgia – România, de la ora 20:00 | Are "Regele" de unde alege? Echipa de start aliniată de Gică Hagi
Georgia – România, de la ora 20:00 | Are "Regele" de unde alege? Echipa de start aliniată de Gică Hagi
Sir Kenny Dalglish are cancer. Anunțul vine la o zi după ce o altă legendă de la Liverpool a dezvăluit că se luptă cu aceeași boală
Sir Kenny Dalglish are cancer. Anunțul vine la o zi după ce o altă legendă de la Liverpool a dezvăluit că se luptă cu aceeași boală
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Andrei Coubiș a semnat! Suma afacerii

Andrei Coubiș a semnat! Suma afacerii



Recomandarile redactiei
Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi
Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi
Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”
Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Alte subiecte de interes
Transfer la UTA Arad! Fotbalistul cu fix 100 de meciuri în Superligă a semnat cu echipa lui Mircea Rednic
Transfer la UTA Arad! Fotbalistul cu fix 100 de meciuri în Superligă a semnat cu echipa lui Mircea Rednic
Nu a mai jucat din octombrie, dar FC Voluntari i-a prelungit contractul! ”Unul din cei mai valoroși mijlocași la închidere din România”
Nu a mai jucat din octombrie, dar FC Voluntari i-a prelungit contractul! ”Unul din cei mai valoroși mijlocași la închidere din România”
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei!
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei! 
Olandezii, nervoși înaintea meciului cu România! Au răbufnit și au acuzat UEFA după Spania - Georgia: ”Este dublu standard!”
Olandezii, nervoși înaintea meciului cu România! Au răbufnit și au acuzat UEFA după Spania - Georgia: ”Este dublu standard!”
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

stirileprotv Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

stirileprotv Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

stirileprotv O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!