"De cand a venit el nu mai stau astia in ghete deloc!" Gigi Becali i-a decis soarta lui Teja: "Dormim pe teren, ce ma fac?"

Zilele lui Mihai Teja pe banca FCSB sunt numarate. Cel putin asa a lasat de inteles Gigi Becali.

Patronul FCSB l-a criticat din nou pe antrenor pentru rezultatul din meciul cu Ovidiu. FCSB a scos doar o remiza, scor 1-1, si s-a indepartat tot mai mult de titlu.

Gigi Becali a declarat ca ar fi dispus sa-i acorde lui Teja sansa de a antrena si din sezonul viitor, insa rezultatele si mai ales exprimarea echipei din teren nu se ridica la nivelul asteptarilor.

"Eu sunt dispus sa-i acord sansa lui Teja sa inceapa si sezonul viitor. Dar ma pune pe ganduri ce vad, nu mai jucam nimic. De cand a venit el nu mai stau astia in ghete deloc. Poate nu are nici metodele, nu stiu. Sunt eu dispus, dar nu inteleg ce se intampla. Dar ce ma fac? Dormim pe teren, nu am fost niciodata atat de slabi", a declarat Gigi Becali la ProX.

Becali il vrea pe Hagi antrenor si pe Ianis, capitan la FCSB

Gigi Becali are un plan urias pentru sezonul viitor la FCSB. Va incerca sa-i aduca pe Gica Hagi si pe fiul sau la echipa.

"Obiectivul numarul 1 pentru mine e sa-l iau pe Ianis. Sa vedem daca pot sa-l iau. In sezonul urmator, Ianis o sa fie in vestiarul FCSB! Vreau sa dansez la anul pe Arena Nationala 'Pamporea' cu Ianis in vestiar, dupa ce luam campionatul. Si va mai zic una, mi-a trecut prin cap sa dansez 'Pamporea' cu Ianis si Gica. Ii vreau pe cei doi Hagi la FCSB! Acum pot sa zic, ca a trecut meciul", a declarat Gigi Becali la ProX.

La cateva momente dupa ce a facut afirmatia, patronul FCSB a incercat sa mai nuanteze declaratia: "E doar un gand, asa! Nici nu stiu daca pot!"

"Bine, nu stiu daca se poate sa-l iau pe Gica! Dar cum a jucat el cu Calcan si cu Ganea junior...Am glumit acum! Am zis ce mi-a trecut prin cap! E doar un gand, asa! Nici nu cred ca pot! Cine stie, o sa vedem noi!", a mai precizat Becali.