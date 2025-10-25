Deși evoluțiile sale sunt oscilante, fostul fundaș Marius Baciu a identificat elementul cheie de care Musi are nevoie pentru a se impune cu adevărat în Ștefan cel Mare: timpul.



Venit în vara trecută în "Groapă", într-o mutare care a inclus și plecarea lui Politic la rivala FCSB plus o sumă importantă de bani pentru "câini", Musi a devenit o prezență constantă în primul '11'. Totuși, "explozia" la care sperau fanii încă se lasă așteptată.



Termen de cinci etape pentru Musi



Marius Baciu a analizat prestația tânărului fotbalist după meciul cu FC Argeș, scor 1-1, și a cerut răbdare. Baciu subliniază că Musi acumulează minute prețioase, esențiale pentru un jucător care nu a evoluat constant la nivel înalt până acum.



"Eu în aş da un plus pentru că are constant din joc, i-a dat şanse, el avea nevoie de lucru asta. E un jucător pe care Dinamo şi-a asumat când l-a vrut ştiind că are minute foarte puţine. E imposibil să fii la un nivel bun tot timpul", a punctat Baciu la PrimaSport.



Fostul internațional a stabilit și un termen clar la finalul căruia Musi ar trebui evaluat corect, sugerând că evoluțiile sale vor crește pe măsură ce campionatul avansează.



"El a avut momente bune, a avut şi momente aşa şi aşa, dar a fost şi albă, să fiu corect. Dar eu sunt curios şi să îi facem o analiză mai peste cinci etape. E un jucător care creşte, nu e vizibil mereu. Nu cred că îl ţinea pe Kopic în teren dacă nu era mulţumit. Eu cred că e un jucător important pentru ei, nu mi-a displăcut", a încheiat Baciu.



Musi, evaluat la 900.000 de euro, a evoluat în cariera sa pentru FCSB, Poli Iaşi, Petrolul și Dinamo.

