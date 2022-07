FCSB s-a mândrit tot timpul cu fundașii centrali, fie că ne referim la cuplul Bumbescu (62 ani) - Belodedici (58 ani) care nu le-a dat nicio șansă, în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, lui Archibald sau Carrasco, la inepuizabilii Prodan și Doboș (56 ani) sau la „UEFAntasticii” Goian (41 ani) - Ghionea (43 ani).

2015, anul în care FCSB a câștigat ultimul titlu, cu Costel Gâlcă (50 ani) pe bancă, a fost și ultimul an în care roș-albaștrii au avut siguranță în centrul defensivei.

Cu Vlad Chiricheș (32 ani) și Florin Gardoș (33 ani) plecați de la echipă, pe sume importante în Premier League, clubul patronat de Gigi Becali (64 ani) a mizat în centrul apărării pe Fernando Valera (34 ani), Lukasz Szukala (38 ani) și Gabriel Tamaș (38 ani), sosit în iarna lui 2015 pentru a-l înlocui pe Szukala, care a fost cumpărat de Al-Ittihad Club, în schimbul a 600.000 de euro.

Sezonul 2015-2016 avea să înceapă cum nu se putea mai rău pentru FCSB. Conduși de Mirel Rădoi (41 ani), campionii României ratau calificarea în grupele Europa League. Erau învinși de Rosenborg, un vechi coșmar al roș-albaștrilor din urmă cu un deceniu, 1-3 scor general.

Primul instinct al lui Rădoi a fost să plece de la FCSB. Înfrângerea usturătoare de pe teren propriu, contra norvegienilor, 0-3, l-a făcut pe antrenor să-i anunțe pe jucători că va părăsi echipa. Dar Gigi Becali s-a opus, și după lungi discuții și tratative l-a convins să continue.



În cele din urmă, Rădoi urma să demisioneze de la cârma echipei în noiembrie 2015, după doar 29 de meciuri la prima experiență ca antrenor. În locul acestuia, revenea Laurențiu Reghecampf (46 ani), ultimul tehnician care o dusese pe FCSB în grupele UEFA Champions League și care a izbutit să le învingă pe Chelsea, 1-0, și Ajax, 2-0, pe Arena Națională, în Europa League.



Alături de Gabi Tamaș, în sezonul 2016-2017, în centrul apărării au apărut Alin Toșca (30 ani), reprofilat din fundaș stânga, și Mihai Bălașa (27 ani). Însă, FCSB nu a mai fost atât de stabilă în apărare, iar cele două tentative ale lui Reghecampf de a cuceri titlul au eșuat. Marius Șumudică (51 ani), iar apoi Gică Hagi (57 ani), le-au suflat primul loc roș-albaștrilor.

Al doilea mandat al lui Reghecampf nu a mai fost atât de succes nici pe plan european. FCSB termina pe locul 4, cu 6 puncte, în Grupa L din Europa League, în spatele lui Ankaraspor, 10 puncte, Villarreal, 9 puncte, și FC Zurich, 6 puncte.

În vara lui 2017, FCSB se întărea cu 3 fundași centrali. Mihai Stoica (57 ani) îl aducea la Bogdan Planic (30 ani), de la FK Vojvodina Novi Sad, în schimbul a 300.000 de euro, Gigi Becali venea și el cu Ionuț Larie (35 ani), fascinat de jocul de picior al acestuia, iar Artur Jorge (27 ani) era anunțat ca o mare promisiune, având în vedere că a fost format de Braga.

Stoperul portughez a debutat cu stil la FCSB. Aruncat în luptă de Nicolae Dică (42 ani) în meciul cu Juventus București, Jorge a izbutit un autogol, în secunda 13, care l-a lăsat fără replică pe Florin Niță (35 ani).

Nu se poate spune același lucru și despre Bogdan Planic. Sârbul a avut 3 sezoane foarte bune pentru vicecampioana României și chiar a purtat banderola de căpitan în câteva rânduri. Doar că, în primăvara lui 2020, în plină pandemie COVID-19, acesta a fost băgat în șomaj tehnic de către Gigi Becali, fără a i se cere acordul. Fotbalistul nu a acceptat această măsură, iar în vară a semnat cu Maccabi Haifa, chiar dacă patronul FCSB a anunțat că mai are contract cu echipa sa și că va trebui să achite 10 milioane de euro sau să-și încheie cariera, conform unei așa-zise clauze.

„Eu nu fac discuții cu fotbaliștii. Eu negociez contracte. Așa cum eu le respect, trebuie să le respecte și ei. Ceea ce se întâmplă acum cu FCSB este în dezavantajul lui.

Situația e clară: ori iau eu zece milioane, ori se lasă el de fotbal. Dacă îl ia vreun club, eu iau zece milioane de la clubul ăla. Așa, dacă se lasă el nu mai iau nimic”, spunea Gigi Becali, pentru Digi Sport, în urmă cu doi ani.

Însă, Planic a avut câștig de cauză la FIFA. Camera de Soluționare a Litigiilor l-a obligat pe patronul FCSB-ului să-i achite fostului său jucător salariile restante, plus trei salarii compensatorii, suma ridicându-se la 168.000 de euro.

Banii în acel an nu au fost o problemă pentru Gigi Becali. FCSB s-a calificat în grupele Europa League, unde a dat de Viktoria Plzen, Lugano și Hapoel Beer-Sheva. Nicolae Dică (42 ani) și elevii săi s-au calificat în primăvara europeană de pe poziția a doua, în spatele cehilor de la Viktoria Plzen. În șaisprezecimile competiției au dat de Lazio, iar prima manșă, 1-0 pe Arena Națională, trimitea cu gândul la o nouă calificare spectaculoasă în fazele superioare. Însă, pe Olimpico, italienii au făcut instrucție cu FCSB și s-au impus cu un categoric 5-1.

În iarna lui 2019, noul partener al lui Bogdan Planic devenea Iulian Cristea (28 ani). Încântat de calitățile sale, Gigi Becali l-a transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 150.000 de euro. Simpatia era reciprocă. Pe contul oficial de Facebook al lui Cristea era postată o fotografie mai veche, de la o zi de naștere, când pe tort era emblema Stelei, însoțită de numele lui Mirel Rădoi și Gigi Becali.

Stoperul a avut evoluții constante în primul sezon și jumătate, însă din 2021, acesta a început să fie „abonat” la schimbările de la pauză, sau chiar mai rău, în minutul 34, cum s-a întâmplat în meciul cu UTA din campionat, 1-1, de pe 2 august 2021.



În sezonul 2020-2021, cu Planic plecat de la echipă, FCSB a mai făcut un transfer de la FC Botoșani și l-a adus pe Andrei Miron (28 ani). Până la a ajunge să se impună, în locul acestuia au mai jucat Ovidiu Popescu (28 ani) și Dragoș Nedelcu (25 ani), ambii închizători, nu fundași centrali. De altfel, mijlocașul defensiv format de Gică Hagi (57 ani) și-a atras multe critici pentru modul în care a evoluat în centrul defensivei, ca în vara lui 2021 să nu mai fie considerat util pentru club și să fie cedat sub formă de împrumut la Fortuna Düsseldorf, ca un an mai târziu să fie lăsat gratis la Farul Constanța, după ce FCSB îi plătea lui Hagi 2,1 milioane de euro pentru el.

„Îți pare rău de cineva pe care l-ai dat? Dacă îmi părea rău, îl țineam eu, mai ales că l-am dat gratis. Pe Nedelcu am dat 2 milioane de euro și i l-am dat lui Gică gratis. Vorbeam la superlativ de el atunci, acum nu mai vorbesc. Am mai vorbit? E un băiat extraordinar, e înalt, e super fotbalist, să dea Dumnezeu să-l facă Gică, am și eu 25% dintr-un viitor transfer”, anunța Gigi Becali, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.



În sezonul trecut, Becali era mândru de transferul lui Alexandru Crețu (30 ani). Prezentat cu fast la Palatul din Aleea Alexandru, omul de afaceri a precizat că a fost impresionat de jocul aerian al fotbalistului care a activat în Slovenia și că va evolua în centrul defensivei, chiar dacă postul său de bază este de închizător.

„L-am văzut numai un meci, acum 6-7 ani, când era la Iași. L-am văzut eu că nu e mare mingicar, dar l-am văzut că dă cu capul. Uite, mă, ăsta îmi trebuie mie! Așa l-am ratat și pe Burcă.

Nu e el mare tehnic, dar când te apropii în careu îți e frică”, a declarat Gigi Becali la prezentarea lui Alexandru Crețu.

Totodată, în cadrul aceleiași conferințe de presă, patronul FCSB-uli anunța că lotul va mai fi completat cu un fundaș central străin, recomandat de finul său, Florin Vulturar. Ca în scurt timp, să sosească și „bărbatul echipei”, Paulo Vinicius (37 ani), de la CFR Cluj, pentru 15.000 de euro lunar.

„Vulturar l-a propus. Lui Vulturar i-am botezat copilul. E un băiat bun, merge și la biserică. I-am zis despre Vucur că dacă nu are peste 1,90 metri, nu discut! Îl iau pe un an pe Vucur, apoi îi fac două contracte: unul pe un an, apoi pe doi ani. Îi dau 10.000 în primul an, dacă îmi convine în ceilalți îi dau 12.000, apoi 15.000. Dacă nu, nu-l mai țin”, spunea Becali.

Stipe Vucur (30 ani) a bifat doar 3 prezențe la FCSB. Eliminarea rușinoasă din turul 2 preliminar Conference League cu Shakhter Karagandy l-a făcut pe Gigi Becali să-i reziliere contractul. Într-o lună și 255 de minute jucate în România, Vucur a încasat 80.000 de euro, anunțul fiind făcut chiar de către Mihai Stoica.



Alexandru Crețu a avut și el același destin. Greșeala din meciul cu Rapid, 0-1, l-a făcut pe Gigi Becali să anunțe, tot în direct, că jucătorul este liber să-și caute alt club.

„S-a jucat numai la o poartă, nu ne-a bătut Rapid, ne-a bătut Crețu! Acum o să-i spun să-si caute echipă, nu poți să nu dai într-o minge! Du-te, tată! Lasă fotbalul, lăsă-ne, tată în pace!”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO X (n.r. actualul PRO Arena).



Crețu a adunat mai multe prezențe decât Vucur. Pentru cele 7 apariții, internaționalul român a câștigat 100.000 de euro, prima de instalare la FCSB, plus salariul încasat, 15.000 de euro, la care se mai adaugă două salarii compensatorii din momentul rezilierii angajamentului. În total, în o lună la vicecampioana României, lui Crețu i-au intrat în cont 145.000 de euro.

Greșeala din penultimul meci al campionatului, 2-2 cu FC Voluntari, avea să-l coste și pe Andrei Miron postul de la FCSB. Chiar dacă mai avea un an de contract cu roș-albaștrii, fundașului central i-a fost reziliată înțelegerea. Nu a stat mult fătă echipă. S-a înțeles cu Hapoel Haifa pe un salariu mai mare decât la clubul patronat de Gigi Becali.

„Ca să iei jucători de mare valoare trebuie să dai milioane. O să spuneți că și eu am nevoie de fundași centrali. Am nevoie, pentru că dacă mai joc cu fundașii ăștia centrali, nu am nicio șansă în cupele europene, să luăm neapărat poate unul, vedem dacă ne calificăm. Nu e niciunul în Liga 1 să îmi placă.

Burcă e fundaș central, mie mi-a plăcut, nu l-am luat. Am fost fraier atunci. Îl vedeam mare și puternic, și ambițios, am vrut să îl iau, am fost influențat, nu contează, l-am luat după aia pe Miron. Miron, să mă ierte, dar numai când îl văd... Cum să treacă ăsta așa de tine, mă, să îți dea gol? Chiar dacă a fost în ofsaid, dacă măcar e în ofsaid, lasă-l sau dacă nu e...cum stai?”, spunea Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport, la scurt timp înainte ca Miron să plece de la FCSB.



În ultima campanie de achiziții, FCSB s-a întărit din nou masiv în centrul apărării. Mihai Stoica i-a adus pe Rachid Bouhenna (31 ani), după ce s-a despărțit de CFR Cluj, și pe Joonas Tamm (30 ani), în timp ce Gigi Becali și-a asigurat serviciile lui Joyskim Dawa (26 ani), pentru 350.000 de euro, un fotbalist care-l delecta la FC Botoșani.

Cum Bouhenna este accidentat, în înfrângerea din turul 2 preliminar Conference League, 0-1 cu Saburtalo Tbilisi, Tamm și Dawa au fost fundașii centrali aleși de Toni Petrea (47 ani). Dacă de Dawa a mărturisit că este încântat, imediat după remiza cu U Cluj, 1-1, Tamm i-a dat bătăi de cap lui Gigi Becali.

„Cine? Cine e? Habar nu am. Nu știu cine e Tamm. Nu l-am luat eu. Habar nu am, nici nu știu. Vorbesc serios. Nu știu, MM Stoica l-a adus. Am lăsat echipa pe mâna altcuiva. Habar nu am, nici nu știu.

Nu am văzut prima repriză, m-am uitat de când au dat gol. De unde să mă pricep eu la ce a jucat el?”, a spus Gigi Becali în emisiunea pentru DigiSport.