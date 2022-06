Pe 7 iunie 2022, cu ocazia a 75 de ani a clubului Steaua, CSA a organizat un meci demonstrativ de fotbal între „Legendele Stelei” și „Legendele României”. La această partidă a participat și Mirel Rădoi (40 ani), ceea ce l-a deranjat pe Gigi Becali (63 ani).

Patronul FCSB-ului nu înțelege cum de finul său a dat curs invitației, având în vedere că nașul său se judecă cu clubul care joacă în Ghencea pentru palmaresul Stelei București. Totodată, Gigi Becali a fost deranjat și de prezența lui Victor Pițurcă (66 ani) la eveniment, căruia îi reamintește că a fost partenerul său atunci când a preluat echipa roș-albastră.

Gigi Becali: „Am o releție specială cu Rădoi. Știți ce sensibil e?”

„Am o relație specială și țin la el. Îmi e frică să nu cumva să zic ceva care să i se pară lui că eu nu am zis bine. Mai bine tac, că e finul meu. Știți ce sensibil e? Mai bine tac din gură. Singurul lucru care nu mi-a venit, că sunt și eu sensibil, dar îi transmit prin voi, că nu mi-a răspuns la telefon atunci. Acum în glumă spun. Ce cauți tu la CSA? Când CSA e în scandal cu nașul tău? Acum o să dea replică, o să vedeți.

Să se ducă toți, la Mirel am pretenții să nu se ducă. Nu vrea să se ducă Mirel, Olăroiu, oamenii care mi-au fost apropiați. Nu vreau să se ducă Tătărușanu. Oamenii care s-au realizat în acea perioadă: Goian, Mirel Rădoi, Olăroiu, chiar și Ogăraru nu voiau să se ducă. Dar nu am pretenții la toți. Am pretenții la Mirel, la Goian, la Olăroiu. Cele mai mari pretenții aveam să nu se ducă Pițurcă. Noi am preluat împreună echipa, eu cu el și Păunescu, eram toți cu 33%. După ce am pus mai mulți bani eu a zis omul, a fost corect: 'Eu nu mai pot să corespund. Îți cesionez banii pe care i-au dat'”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport.

sursă foto: ProSport.