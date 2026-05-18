Ce jucător de la FCSB făcea praf Marius Baciu în urmă cu o lună: ”Nu ai cum să câștigi așa”

Roș-albaștrii au nevoie de un ”principal” cu licență PRO pentru barajul cu FC Botoșani de săptămâna viitoare, iar Gigi Becali se pare că l-a găsit pe Marius Baciu (51 de ani), omul potrivit pentru acest lucru.

Ultima dată antrenor la Al Nahdah în 2023, Marius Baciu îl punea la colț pe Andre Duarte, stoperul lui FCSB, în urmă cu o lună, după ce campioana României remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, în prima etapă a play-out-ului.

”Un meci slăbuţ. Te aşteptai la mai mult. Voiam să spun ceva despre fundaşii centrali. Pe ultimele minute, Duarte, nu l-am văzut să intre în adversar, să scoată omul din joc.

Doar a abuzat de mingea lungă. Du-te şi încearcă să scoţi un om din joc, să ajungă mingea la margine. Nu ai cum să câştigi aşa. Te aştepţi să pice golul din cer, să-i pice mingea în cap unuia. Nu merge aşa”, spunea Baciu la Prima Sport.

Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare

Ca fotbalist, Baciu a evoluat timp de șase sezoane la Steaua București, unde a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

A mai jucat în carieră la Lille, Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Gaz Metan Mediaș, având și apariții în cupele europene și chiar o selecție la naționala mare a României

