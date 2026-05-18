”Lupii Galbeni” au început dezastruos, iar, după prima repriză, scorul arăta 3-1 în favoarea gălățenilor. Meciul a avut parte și de un moment de panică totală.
A amuțit tot stadionul! Panică totală la Petrolul - Oțelul, după o accidentare horror: a fost transportat direct la spital
Petrolul se duelează cu Oțelul Galați pe ”Ilie Oană” în ultima etapă din play-out, meciul care poate decide echipele care merg la baraj.
În minutul 53, Jyry a executat un corner de pe partea dreaptă, iar, în timpul unui duel aerian, Chică-Roșă s-a ciocnit cap în cap cu Luan Campos. Jucătorii aflați în proximitatea celor doi s-au speriat serios și au făcut semne disperate pentru intervenția medicilor.
Pe gazonul de pe ”Ilie Oană” și-a făcut apariția și ambulanța. După câteva minute în care cei doi jucători au primit îngrijiri pe teren, Chică-Roșă a reușit să se ridice și să părăsească terenul pe propriile picioare.
Luan Campos nu a fost atât de norocos. Fotbalistul de la Oțelul Galați a fost urcat pe targă și transportat cu ambulanța direct la spital.
Cert este că niciunul dintre cei doi nu a mai reușit să continue meciul. Chică-Roșă a fost înlocuit de Mehmet Topal cu Auymbetov, în timp ce Luan Campos a fost înlocuit cu Bruno Paz.
