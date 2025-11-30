Formația dirijată de Elias Charalambous a obținut toate cele trei puncte în urma victoriei din etapa #18 a sezonului regulat din Suprliga României. FCSB se află acum la două lungimi de play-off.



Elias Charalambous, veste bună după victoria de la Ovidiu: ”Asta am simțit astăzi!”



După meci, antrenorul cipriot al campioanei en-titre a evidențiat că a simțit spiritul echipei mai mult ca niciodată în meciul cu Farul și a subliniat și faptul că FCSB a înregistrat o victorie extrem de importantă.



”Avem mereu presiune aici. În primul rand, este o victorie extrem de importantă, pentru ca veneam după o săptămână dificilă. În mod normal am fi venit direct aici din Serbia, dar am fost nevoiți să zburăm la București și apoi să venim aici.



Plus accidentările... Nu l-am avut pe Bîrligea, Ngezana mi-a spus că este obosit.



Toate aceste lucruri ne-au complicat misiunea, dar astăzi am simțit că ne-am regăsit spiritul de echipă pentru a câștiga cele 3 puncte foarte importante. Spiritul de echipă a câștigat meciul. Dar mai avem un drum lung, sunt doar 3 puncte.



Trebuie să câștigăm meciuri pentru a urca în clasament. O vom lua joc de joc. Acum ne concentrăm pe meciul de Cupă, de miercuri.



Astăzi am simțit că s-a întors spiritul echipei. Băieții au arătat astăzi că nu sunt doar profesioniști, ci că au și sentimente”, a spus Elias Charalambous la flash-interviu.

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA de miercuri, 3 decembrie, de la ora 21:00, din cupa României. Ulterior, roș-albaștrii revin în Superliga cu derbiul cu Dinamo de sâmbătă (20:30).



De cealaltă parte, Farul o întâlnește pe Dinamo în cupă (miercuri, 18:30) și pe Metaloglobus București la Clinceni duminică (17:30), în runda #19.

