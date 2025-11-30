Campioana României a început bine meciul de la Constanța și a marcat de două ori prin Adrian Șut și David Miculescu. Farul a reușit să reducă din diferență în minutul 37, după un penalty la care jucătorii FCSB-ului au protestat vehement.
Tănasă a căzut în interiorul careului după un duel cu Târnovanu, care a încercat să-l convingă pe Rareș Vidican că nu l-a atins pe adversarul său, dar fără succes.
Penalty-ul a fost executat de ”veteranul” Ionuț Larie, care a punctat cu un șut pe jos, pe centru.
FCSB, înainte de această partidă
În tur, constănțenii s-au impus cu 2-1 în fața celor de la FCSB, cu un gol marcat în minutul 10 al prelungirilor de Alexandru Ișfan. Astfel, campioana României speră la o revanșă și, de ce nu, la o victorie de moral, având în vedere că FCSB vinde după încă un eșec european, scor 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.
Două victorii (1-0 cu Petrolul, 2-0 cu Universitatea Cluj), patru rezultate de egalitate și trei partide pierdute este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul actual din postura de vizitatori.
Bucureștenii au cea mai bună medie a posesiei din primele 17 runde - 59,2 % (Farul - 52,9 %). De partea cealaltă, constănțenii au cele mai multe driblinguri reușite - 162 (FCSB - 121).