Faza controversată și penalty pentru Farul! Jucătorii FCSB-ului au protestat vehement
Farul Constanța – FCSB se joacă în etapa cu numărul 18 din Superliga României.

farul constanta - fcsbFarul ConstantaFCSB
Campioana României a început bine meciul de la Constanța și a marcat de două ori prin Adrian Șut și David Miculescu. Farul a reușit să reducă din diferență în minutul 37, după un penalty la care jucătorii FCSB-ului au protestat vehement.

Tănasă a căzut în interiorul careului după un duel cu Târnovanu, care a încercat să-l convingă pe Rareș Vidican că nu l-a atins pe adversarul său, dar fără succes.

Penalty-ul a fost executat de ”veteranul” Ionuț Larie, care a punctat cu un șut pe jos, pe centru.

FCSB, înainte de această partidă

În tur, constănțenii s-au impus cu 2-1 în fața celor de la FCSB, cu un gol marcat în minutul 10 al prelungirilor de Alexandru Ișfan. Astfel, campioana României speră la o revanșă și, de ce nu, la o victorie de moral, având în vedere că FCSB vinde după încă un eșec european, scor 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.

Două victorii (1-0 cu Petrolul, 2-0 cu Universitatea Cluj), patru rezultate de egalitate și trei partide pierdute este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul actual din postura de vizitatori.

Bucureștenii au cea mai bună medie a posesiei din primele 17 runde - 59,2 % (Farul - 52,9 %). De partea cealaltă, constănțenii au cele mai multe driblinguri reușite - 162 (FCSB - 121).

