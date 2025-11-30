Campioana României a început bine meciul de la Constanța și a marcat de două ori prin Adrian Șut și David Miculescu. Farul a reușit să reducă din diferență în minutul 37, după un penalty la care jucătorii FCSB-ului au protestat vehement.



Tănasă a căzut în interiorul careului după un duel cu Târnovanu, care a încercat să-l convingă pe Rareș Vidican că nu l-a atins pe adversarul său, dar fără succes.



Penalty-ul a fost executat de ”veteranul” Ionuț Larie, care a punctat cu un șut pe jos, pe centru.

