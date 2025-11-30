În primul meci al zilei, Strasbourg se duelează, de la ora 16:00, cu Brest.

Strasbourg – Brest, 16:00, LIVE pe VOYO!

Deși ocupă doar locul șapte în clasamentul din Ligue 1, Strasbourg este una dintre cele mai frumoase surprize ale acestui sezon, oferind unul dintre cei mai buni marcatori din campionatul Franței, pe argentinianul Joaquin Panichelli, care și-a trecut în cont nouă goluri în 13 meciuri.

De cealaltă parte, Brest are doar 13 puncte și ocupă locul 14 în ierarhie.

În urma unui succes, Strasbourg ar urca până pe locul patru în clasament, la trei lungimi în urma lui Lens.

Tot în această seară, în Ligue 1 mai sunt programate alte patru partide.

18:15 Angers – Lens

18:15 Le Havre – Lille

18:15 Lorient – Nice

21:45 Lyon - Nantes

Clasamentul din Ligue 1

