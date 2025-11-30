David Miculescu a marcat golul de 2-0 în victoria de la Constanța, 2-1 cu Farul, însă nu a mai revenit pe teren după pauză, fiind înlocuit din cauza unei probleme medicale.



Șut a deschis scorul în minutul 14, Miculescu a făcut 2-0 în minutul 27, iar Farul a redus din diferență prin Larie, din penalty, înainte de pauză.



David Miculescu: ”Vom vedea cu staff-ul medical ce decizie vom lua”



La finalul partidei, Miculescu a venit la flash-interviuri a explicat de ce nu a mai continuat meciul și a dezvăluit că trage de o accidentare de câteva săptămâni.



„Golul a venit foarte bine, după ce am înscris acum două etape cu Hermannstadt am reușit-o și astăzi. Sunt foarte bucuros pentru asta. Îmi place să joc și nouar, atacant. Încerc să-mi fac treaba cât de bine pot acolo unde este nevoie de mine.



Dinaintea meciului cu Petrolul simțeam la adductori o jenă, am zis că poate e ceva ușor. Luam antiinflamatoare înainte de fiecare meci, am zis că poate îmi trece. La Belgrad am simțit iar, dar am zis că joc așa. În timpul meciului te mai încălzești și nu simți așa tare, dar după meci tot timpul mă durea.



Astăzi la fel, înainte de meci am făcut un masaj cu încălzitor, n-am mai simțit în timpul meciului, la început, dar apoi m-am răcit puțin și am început să simt din nou. Vom vedea cu staff-ul medical ce decizie vom lua. Mâine cred că voi face niște investigații, să știu 100% ce am, și vom vedea.



Vine meciul de la Arad, din Cupă, unul foarte important. Vrem cele 3 puncte. Apoi vine derby-ul cu Dinamo. Trebuie să legăm 2-3 victorii în campionat. Dacă nu am nimic grav, așa cum am tras până acum aș trage în continuare.



Aici, la Farul, tot timpul am avut meciuri grele, și atunci când ne-au bătut și au luat campionatul. Am vorbit astăzi, ne-am amintit despre acel meci și am zis să câștigăm”, a afirmat Miculescu.



Atacantul speră să fie apt pentru perioada grea care urmează. FCSB are în față meciul de Cupă cu UTA și derby-ul cu Dinamo din campionat.



După victoria de la Constanța, FCSB a urcat temporar pe locul 9, cu 24 de puncte. Roș-albaștrii pot coborî pe 10 dacă U Cluj o va învinge pe Universitatea Craiova, luni, de la 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

