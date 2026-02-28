Rapid are locul asigurat în play-off, iar giuleștenii sunt una dintre echipele care se bat la titlu în acest sezon.

Formația lui Costel Gâlcă este la patru puncte de liderul Universitatea Craiova și vine după succesul din runda trecută, scor 2-1, în derby-ul cu Dinamo.

Daniel Paraschiv: „Nu mă interesează FCSB, dar ar fi ceva neobişnuit”

Atacantul Rapidului a fost întrebat despre lupta la titlu din acest sezon de Superliga, cu două etape înaintea finalul sezonului regulat.

Daniel Paraschiv a fost chestionat și în legătură cu șansele de a mai intra în play-off ale FCSB, iar fotbalistul sosit în ianuarie în Giulești a recunoscut că nu îl interesează, dar ar fi neobișnuit un play-off fără echipa roș-albastră.

„Mai sunt multe etape de jucat, campionatul adevărat începe în play-off, aşa că nu are rost să facem calcule pentru titlu.

Deocamdată nu ne gândim la ce va fi în play-off, ne gândim la următorul meci, pentru că acesta este cel mai important. O luăm meci cu meci, iar apoi o să avem timp să ne gândim şi la strategia pentru play-off.

Sunt mai multe candidate la titlu. S-a văzut şi cu Dinamo că a fost un meci crâncen, deci sunt echipe valoroase. Eu spun că toate echipele care vor intra în play-off vor avea un cuvânt de spus în lupta pentru primele locuri.

(n.r. O vrei pe FCSB în play-off?) Nu mă interesează atât de mult dacă va fi sau nu FCSB în play-off. Sigur că, având în vedere că ei au fost până acum în toate ediţiile de play-off, ar fi ceva neobişnuit să nu se califice acum.

Dar nu mă interesează, pentru mine e important ce se întâmplă cu echipa mea!”, a declarat Daniel Paraschiv.

Roș-albaștrii se află pe locul șapte înaintea startului etapei 29 din Superliga și sunt la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

FCSB va juca cu UTA, la Arad, meciul din runda 29, iar duelul va fi duminică, de la ora 21:00 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Ultimele două meciuri ale lui FCSB din acest sezon regulat sunt cu UTA în deplasare și cu ”U” Cluj pe teren propriu.