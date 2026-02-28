Multă vreme cu speranțe reale la play-off, Oțelul nu a avut evoluții grozave în 2026, an calendaristic în care a înregistrat deja 4 înfrângeri în Superliga. Echipa gălățeană este deja sigură că va evolua în play-out.

Oțelul vizează o poziție fruntașă în play-out

Chiar și așa, Laszlo Balint anunță că obiectivul Oțelului va fi ocuparea uneia dintre primele două poziții din play-out, ceea ce le-ar oferi gălățenilor șansa de a juca barajul pentru Conference League.

"Noi asta încercăm (n.r - să obțină locul 7 sau 8. Anul trecut, când am semnat cu Oțelul, echipa era într-o situație mult mai delicată. Și atunci am spus că vreau să ne uităm în sus, să ducem către maxim potențialul fiecărui jucător.

Dacă la începutul sezonului s-ar fi discutat de Oțelul Galați cu 41 de puncte în penultima etapă, cred că toată lumea ar fi semnat cu două mâini.

E clar că e o situație care aduce după sine și o oarecare amărăciune. Suntem conștienți că au existat și meciuri în care puteam mai mult. Din păcate, trebuie să ne recunoaștem și să ne acceptăm limitele. E nevoie să ne îmbunătățim și să păstrăm echipa pe acest drum al progresului", a spus Laszlo Balint, la conferința de presă de după U Cluj - Oțelul 4-0.

Laszlo Balint: "Oțelul Galați nu are voie să se prezinte în asemenea hal"

Tot la conferința de presă, Balint le-a prezentat scuzele suporterilor gălățeni pentru prestația modestă de pe Cluj Arena.

"E o seară pe care trebuie să o uităm, dar fără să omitem să tragem învățămintele de rigoare din tot ce s-a întâmplat în această seară.

Trebuie să prezentăm scuze suporterilor noștri pentru că Oțelul Galați nu are voie să se prezinte în asemenea hal, nu are voie să arate acest spirit. Important e să știm cum să trecem prin aceste momente și cum să reacționăm", a mai spus Balint.