Daniel Pancu, gata să ia decizia carierei: „Sunt mai multe echipe interesate de mine, nu doar Rapid”

Daniel Pancu a vorbit despre viitorul său la CFR Cluj.

Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, într-un meci din runda a 9-a din Superliga, care a avut loc pe arena „Arcul de Triumf”.

Cele două echipe au avut câte două șuturi pe poartă, dar nu au reușit să înscrie.

Ce oferte are Daniel Pancu pe lângă Rapid 

Daniel Pancu nu e hotărât dacă pleacă de la CFR Cluj. Tehnicianul a dezvăluit că are mai multe oferte, printre care și de la Rapid, dar va lua o decizie în următoarele săptămâni. Antrenorul lui CFR Cluj a punctat și faptul că are oferte din afara României.

Întrebat despre declarațiile lui Ioan Varga, Pancu a dat de înțeles că nu este supărat pe patronul de la CFR Cluj. 

„Am câştigat un campionat când am intrat în play-off, apoi altul când ne-am calificat în Europa. E o performanţă enormă şi e o descătuşare, că sunt şase luni de tensiuni, cu jocuri pregătite doar la victorie. O serie incredibilă de rezultate.

Sunt nişte jucători minunaţi şi săptămâna următoare va fi una de relaxare şi vor juca toţi jucătorii care s-au antrenat minunat. Absolut toţi jucătorii sunt implicaţi, iar cu FC Argeş vor juca toţi cei care au fost sparring partner. Am lucrat la stima de sine, la recăpătarea încrederii, iar azi Dumnezeu a făcut să ne îndeplinim un obiectiv imposibil de realizat. Au fost jucători care stricau atmosfera şi nici nu puteau, de aia au plecat. Plecaţi mai devreme, poate azi aveam şanse mai mari la campionat.

Săptămâna decisivă urmează, nu doar Rapid e interesată de mine, că mai sunt echipe. Nu am negociat cu Rapid. Acum, CFR este, dar ştiţi doleanţele mele. Patronul poate spune ce vrea, dar şi eu spun ce cred, că sunt valabile lucrurile. Sper să fiu inspirat să iau decizia cea mai bună. Nu doar Rapid e interesată de antrenorul Pancu.

L-am cunoscut pe domnul Varga şi nu m-am supărat, că în alte condiţii m-aş fi supărat şi plecam. La câţi bani a băgat aici nu poţi fi supărat pe el. A înţeles că sunt ca şi plecat, cu toate că am înţeles că sună telefoanele în continuu cu antrenori liberi. Am voie să mă relaxez după şase luni.

Din străinătate sunt echipele interesate de mine, din campionate bune”, a spus Daniel Pancu.

Cum arată clasamentul din Superliga după Dinamo - CFR Cluj 0-0

În urma acestui rezultat de egalitate, Dinamo va încheia play-off-ul pe locul patru. „Câinii” nu mai pot spera matematic la poziția a treia, pentru că se află la patru puncte de CFR Cluj cu un meci înainte de finalul play-off-ului.

Astfel că, echipa lui Zeljko Kopic va juca împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani pentru calificare în preliminariile Conference League.

De cealaltă parte, CFR Cluj se află la trei puncte de locul doi, ocupat de ”U” Cluj. Având în vedere că „șepcile roșii” au un meci în minus, șansele echipei lui Daniel Pancu de a încheia pe poziția a doua scad drastic.

