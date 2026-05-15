Daniel Pancu pune piciorul în prag la CFR Cluj: „Păi, ce facem?”

CFR Cluj se pregătește pentru o perioadă de mercato agitată, în care prioritățile financiare par să se ciocnească de ambițiile sportive ale băncii tehnice. Deși au existat speculații privind o posibilă plecare a lui Daniel Pancu (48 de ani) către Rapid, tehnicianul ar putea continua în Gruia, însă strategia clubului îi provoacă nemulțumiri.
Pentru a menține echipa pe linia de plutire, patronul Ioan Varga este nevoit să renunțe la piese importante din angrenajul feroviarilor. Această perspectivă l-a făcut pe Pancu să reacționeze public, solicitând stabilitate la nivelul lotului.
„Din câte știu, se vor mai pierde jucători, iar asta e o problemă. Vin alții și o luăm de la capăt, ce facem? Iar o luăm de la capăt? Păi, ori facem echipă, ori ce facem?”, a întrebat retoric Daniel Pancu, potrivit Digisport.
Vedetele scoase la vitrină și promisiunile lui Varga
Potrivit informațiilor actuale, mai mulți fotbaliști de bază ar putea părăsi Clujul în săptămânile următoare. Printre cei mai curtați se află fundașul central Matei Ilie (23 de ani), care are oferte tentante din Rusia și zona Golfului. Pe lista plecărilor se mai regăsesc Lorenzo Biliboc (19 ani), una dintre revelațiile sezonului recent încheiat, și Meriton Korenica (29 de ani), mijlocașul care a impresionat prin cifrele sale constante.
În ciuda temerilor exprimate de antrenor, Ioan Varga a transmis că planurile sale pentru sezonul viitor sunt ambițioase. Patronul clubului a afirmat că bugetul va cunoaște o creștere semnificativă și că vor fi aduși jucători de valoare care să completeze golurile lăsate de eventualele plecări, în încercarea de a menține CFR Cluj în lupta pentru trofee.