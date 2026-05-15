Daniel Pancu pune piciorul în prag la CFR Cluj: „Păi, ce facem?”

CFR Cluj se pregătește pentru o perioadă de mercato agitată, în care prioritățile financiare par să se ciocnească de ambițiile sportive ale băncii tehnice. Deși au existat speculații privind o posibilă plecare a lui Daniel Pancu (48 de ani) către Rapid, tehnicianul ar putea continua în Gruia, însă strategia clubului îi provoacă nemulțumiri.

Pentru a menține echipa pe linia de plutire, patronul Ioan Varga este nevoit să renunțe la piese importante din angrenajul feroviarilor. Această perspectivă l-a făcut pe Pancu să reacționeze public, solicitând stabilitate la nivelul lotului.

„Din câte știu, se vor mai pierde jucători, iar asta e o problemă. Vin alții și o luăm de la capăt, ce facem? Iar o luăm de la capăt? Păi, ori facem echipă, ori ce facem?”, a întrebat retoric Daniel Pancu, potrivit Digisport.