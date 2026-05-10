Daniel Pancu renunță la bani grei ca să revină în Giulești! Toate detaliile mutării la Rapid

Rapid București pregătește o schimbare importantă pe banca tehnică, iar numele favorit pentru postul de antrenor este Daniel Pancu. 

Actualul tehnician al celor de la CFR Cluj ar fi ajuns deja la un acord de principiu cu giuleștenii pentru preluarea echipei din vară.

După eșecul cu Universitatea Cluj, șansele ca Costel Gâlcă să continue în Giulești au scăzut considerabil, iar conducerea Rapidului caută deja soluții pentru noul sezon.

Giovanni Becali: „Pancu renunță la 50.000 de euro”

Giovanni Becali a dezvăluit că Daniel Pancu este dispus să renunțe la o sumă importantă pentru a reveni la clubul unde este considerat idol.

„Dacă participă într-o cupă europeană, va plăti 50.000 de euro şi pleacă. Cum are de luat clauza de 50.000 de euro pentru cupele europene, n-o mai ia. Şi trei salarii vor fi plătite pe parcurs, pe care trebuie să i le dea. Nu îşi mai ia cei 50.000 de euro, în litera regulamentului”, a explicat Giovanni Becali la Fanatik.

Agentul susține că discuțiile au avut loc separat cu ambele cluburi și că oficialii Rapidului au transmis deja că Pancu este principala variantă în cazul în care echipa ratează calificarea în cupele europene.

Pancu cere transferuri pentru a ataca titlul

Una dintre condițiile puse de Daniel Pancu pentru a accepta proiectul din Giulești este întărirea lotului.

Potrivit lui Giovanni Becali, tehnicianul consideră că Rapid are nevoie de cel puțin 3-4 jucători importanți pentru a se lupta la titlu în SuperLiga, iar prioritatea este aducerea unui atacant capabil să înscrie minimum 20 de goluri pe sezon.

„Am vorbit cu Angelescu despre jucătorii pe care ar trebui să îi aducă. Îi trebuie 3-4 jucători, că de aia vine, să câştige campionatul şi să câştige campionatul. Asta e singura condiţie a lui Pancu. Are nevoie de un atacant care să dea 20 de goluri în SuperLiga. Îl mai au pe Dobre care poate să aibă încă 15. Oricum, Pancu împreună cu Bilaşco şi cu domnul Angelescu vor hotărî care e nevoia lotului”, a mai spus impresarul.

Rapid București ocupă locul #5 în play-off-ul Superligii la momentul redactării acestui articol. Giuleștenii au adunat până acum o victorie, o remiză și șase înfrângeri.

