După opt etape desfășurate în partea a doua a campionatului, ardelenii se situează la patru lungimi în spatele locului secund, ocupat de ”U” Cluj, și la cinci de liderul Universitatea Craiova.

Primul antrenor care a refuzat CFR Cluj, după ce Pancu ar fi bătut palma cu Rapid

Daniel Pancu, ”principalul” din Gruia, ar urma să părăsească la finalul actualei stagiuni echipa de pe ”Constantin Rădulescu”, chiar dacă a obținut o calificare miraculoasă în play-off și se bate pentru un loc de Europa.

Tehnicianul ar fi aproape de Rapid, care ar urma să se despartă de actualul antrenor, Costel Gâlcă. Iar cum Pancu poate părăsi cârma la CFR Cluj, ardelenii au găsit deja un înlocuitor pentru el.

În pole-position pentru postul de ”principal” din Gruia ar fi Edward Iordănescu, rămas liber de contract după scurta aventură de la Legia Varșovia. Doar că fostul selecționer a refuzat deja Clujul, scrie iamsport.

Iordănescu Jr. a bifat, în perioada iulie 2025 - octombrie 2025, la Legia Varșovia 24 de apariții în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1.63 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

Ce urmează pentru CFR Cluj

For CFR Cluj urmează meciul cu Dinamo de săptămâna viitoare, care va conta pentru etapa #9 din play-off-ul Superligii României.