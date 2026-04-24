În ciuda acestui lucru, Pancu a făcut în urmă cu câteva săptămâni niște declarații de neînțeles.

Daniel Pancu își prelungește contractul cu CFR Cluj

Antrenorul a spus că va pleca de la echipă dacă nu se va califica în preliminariile cupelor europene. Mai mult, recent, au apărut anumite zvonuri conform cărora Pancu va deveni antrenorul Rapidului din vară.

Ioan Varga, patronul formației din Gruia, susține că nu sunt șanse ca Daniel Pancu să o părăsească pe CFR Cluj la finalul sezonului, mai ales în cazul în care echipa va prinde un loc în cupele europene.

Varga a discutat cu antrenorul și a transmis că îi va prelungi contractul lui Pancu indiferent de deznodământul acestui sezon.

”El va rămâne, total, la CFR Cluj. Nici nu și-a pus în cap să plece, exclus! Am avut contract... Avea o clauză inserată cum că dacă se califica în Europa, automat, i se prelungește. Dar nici nu se pune problema să plece.

Am văzut de ceea ce este în stare și cât de serios este Daniel Pancu. Nu îmi mai trebuie altceva. M-am convins, nu mai are rost să discutăm. Nu mai există problema acelei clauze, se prelungește din start. Am stabilit și am decis de mai multă vreme.

Am vorbit direct cu Daniel, miercuri, totul e clar. Rămâne sub orice formă. Doamne ajută să ne calificăm și în Europa, dar rămâne oricum”, a spus Ioan Varga, conform GSP.