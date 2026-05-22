Ciprian Deac (40 de ani) și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist după partida CFR Cluj - FC Argeș 1-1, contând pentru ultima etapă din play-off-ul Superligii.

Ciprian Deac, discurs de mare campion la retragere

Deac a fost titular și a jucat până în minutul 83, fiind înlocuit de Andrei Cordea, moment în care publicul de pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu l-a ovaționat.

La finalul meciului, decarul „feroviarilor” a avut lacrimi în ochi datorită atmosferei create în jurul său. Ciprian Deac s-a oprit din plâns și a susținut un discurs de mare campion, în care le-a mulțumit tuturor din jurul echipei pentru cariera pe care a avut-o.

„Îmi primul rând vă mulțumesc că mi-ați îndeplinit visul să fie tot stadionul plin! Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că m-am simțit, vă spun din suflet, cel mai iubit jucător, cel mai apreciat, și nu pot decât să mă bucur!

Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul necondiționat din întreaga perioadă a carierei mele! Sunt mândru că fac parte din familia CFR. Sunt mândru că fac parte din istoria acestui club. Vă iubesc și o să rămân aici cu sufletul deschis.

Deac: „O să îmi fie dor de voi”

Vreau să le mulțumesc tuturor, și doamnelor de la curățenie și de la spălătorie! Tuturor oamenilor din club vă mulțumesc din suflet! Știu că munca voastră nu se vede, dar ne-ați protejat și ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști adevărați.

Le mulțumesc colegilor, fiindcă fără ei nu puteam să am o carieră atât de minunată! Vă mulțumesc din suflet! Și trebuie și ei apreciați pentru că au făcut la acest club performanțe foarte mari. Pancone, mulțumim!

Nu știu ce ne rezervă viitorul, dar cu siguranță știu că o să îmi fie dor de voi. Vă iubesc!” - a fost discursul lui Ciprian Deac.

Deac a strâns 509 meciuri în tricoul lui CFR Cluj, în care a reușit să marcheze în total 90 de goluri și să contribuie cu 118 pase decisive.

În cariera sa, Ciprian Deac a mai evoluat pentru Unirea Dej, Oțelul Galați, Schalke 04, Rapid, Aktobe și Tobol Kostanay.

Alături de CFR Cluj, Ciprian Deac a devenit campion al României în șapte rânduri, a cucerit de trei ori Cupa României și Supercupa României de patru ori. Deac a câștigat, de asemenea, Cupa Germaniei cu Schalke 04.