Farul Constanţa a reuşit să se menţină în Superligă, după ce a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminică seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în manşa secundă a barajului pentru menţinere/promovare în Superliga de fotbal, în care scorul a fost 1-1 după 90 și 120 de minute.

După 3-3 în primul meci, de la Târgovişte, echipa de ligă secundă a deschis scorul prin Daniel Florea (8), din centrarea lui Mădălin Martac.

Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu (56), cu un şut din marginea careului, după o minge respinsă greşit de fundașul Daniel Celea.

Constănţenii au avut două bare, prin Denis Alibec (87) şi Ionuţ Cojocaru (108).

Gazdele au domina autoritar jocul şi au ratat ocazii de gol prin Alibec (4, 19, 30, 50), Radaslavescu (12), Alexandru Işfan (16), Ionuţ Vînă (26, 109), Cojocaru (95) şi Iustin Doicaru (120), notează Agerpres.