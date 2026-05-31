La 40 de ani, a fost jucătorul meciului Farul Constanța - Chindia Târgoviște!
Farul Constanţa a reuşit să se menţină în Superligă, după ce a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminică seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în manşa secundă a barajului pentru menţinere/promovare în Superliga de fotbal, în care scorul a fost 1-1 după 90 și 120 de minute.

După 3-3 în primul meci, de la Târgovişte, echipa de ligă secundă a deschis scorul prin Daniel Florea (8), din centrarea lui Mădălin Martac.

Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu (56), cu un şut din marginea careului, după o minge respinsă greşit de fundașul Daniel Celea.

Constănţenii au avut două bare, prin Denis Alibec (87) şi Ionuţ Cojocaru (108).

Gazdele au domina autoritar jocul şi au ratat ocazii de gol prin Alibec (4, 19, 30, 50), Radaslavescu (12), Alexandru Işfan (16), Ionuţ Vînă (26, 109), Cojocaru (95) şi Iustin Doicaru (120), notează Agerpres.

La loviturile de departajare, pentru echipa antrenată de Flavius Stoican au transformat toţi cei care au executat, Denis Alibec, Dan Sîrbu şi Narek Grigorian, iar de la învinşi au înscris Rareş Mihai şi Daniel Celea, în timp ce Andrei Pandele şi Iulian Roşu au şutat peste poartă.

Veteranii au făcut legea în baraj: Ionuț Larie MVP, excelent și Denis Alibec

Conform Flashscore, jucătorul meciului a fost veteranul Ionuț Larie (care va împlini 40 de ani în ianuarie).

Fundașul central și căpitanul lui Farul a primit nota 8.3, la fel ca și Denis Alibec, ceva mai tânăr (36 de ani pe care îi va împlini tot în ianuarie).

Ambii veterani au fost integraliști în cele 120 de minute ale returului barajului.

