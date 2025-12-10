VIDEO Reacția ungurilor după ce Szoboszlai l-a învins pe Chivu în Inter Milano - Liverpool 0-1

Reacția ungurilor după ce Szoboszlai l-a învins pe Chivu în Inter Milano - Liverpool 0-1 Liga Campionilor
Meci tare în etapa a șasea din faza ligii Champions League.

Cristian Chivu Dominik Szoboszlai Liverpool Inter Milano inter milano - liverpool
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă dramatic de Liverpool cu scorul de 1-0, marţi seara, pe San Siro, în etapa a şasea a Ligii Campionilor la fotbal.

Dominik Szoboszlai (88 - din penalty) a marcat singurul gol al partidei, lovitura de pedeapsă, contestată de ''nerazzurri'', fiind acordată pentru o ţinere uşoară a lui Florian Wirtz de către Alessandro Bastoni, după ce Felix Zwayer a consultat arbitrajul video.

Pentru Inter este a doua înfrângere consecutivă în Champions League, după 1-2 cu Atletico, la Madrid.

”Golul lui Szoboszlai a adus victoria lui Liverpool asupra lui Inter”, a titrat Nemzeti Sport, care a continuat:

”Dominik Szoboszlai a fost, bineînțeles, titular în meciul cu italienii - celălalt internațional maghiar, Milos Kerkez, a rămas pe banca de rezerve.

Când se părea că ambele echipe sunt satisfăcute cu un punct, pe final, Alessandro Bastoni l-a faultat pe Florian Wirtz și Dominik Szoboszlai a transformat calm penalty-ul primit - așa a câștigat Liverpool cu 1-0”.

Cristi Chivu după ce Inter a pierdut pe final cu Liverpool: ”Asta a influențat meciul!”

La finalul meciului de pe San Siro, Cristi Chivu a mărturisit că este dezamăgit de eșecul suferit în fața lui Liverpool și a transmis că un rezultat de egalitate era echitabil. Antrenorul român spune că cele două schimbări pe care le-a efectuat în prima repriză, după accidentările suferite de Hakan Calhanoglu și de Francesco Acerbi au contat decisiv în deznodământul partidei.

”Rezultatul de egalitate era corect, având în vedere cum evoluau lucrurile. Inițial am fost sub presiune, dar apoi am găsit cheia și mișcările potrivite. Apoi au fost cele două schimbări (n.r. din prima repriză) care ne-au afectat în momentul decisiv.

Nu le-am putut face când aveam nevoie. A urmat apoi acel moment pe final, al doilea din ultimele două etape ale Ligii Campionilor, si plecăm fără niciun punct. Am încercat să dăm tot ce avem mai bun, am avut curajul să mergem până la capăt. Ar fi trebuit să fim mai concentrați în ofensivă, a fost un meci influențat de cele două schimbări”, a spus Cristi Chivu după meci.

