Penalty corect? Ce a spus Arne Slot după marea controversă din Inter - Liverpool

Penalty corect? Ce a spus Arne Slot după marea controversă din Inter - Liverpool Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool a câștigat meciul de pe terenul lui Inter Milano, scor 1-0, în faza principală din Champions League. "Cormoranii" s-au impus după un penalty controversat.

TAGS:
Arne SlotLiverpoolInter Milanocristi chivu
Din articol

În ultimele minute ale partidei de pe Stadio Giuseppe Meazza, Florian Wirtz s-a prăbușit în careul lui Inter, după ce a fost ținut pentru câteva clipe de Alessandro Bastoni. Germanul Felix Zwayer a lăsat inițial jocul să continue, însă ulterior a fost chemat la monitorul VAR. După ce a revăzut faza, centralul a dictat penalty, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Yann Sommer și i-a adus victoria lui Liverpool.

Arne Slot, după Inter - Liverpool 0-1: "Poate că penalty-ul nu s-ar fi dat în Premier League"

Mai mulți specialiști au susținut că Liverpool a primit prea ușor penalty-ul respectiv, iar Arne Slot a recunoscut după meci că o astfel de lovitură de la 11 metri ar fi avut șanse mici să se acorde în Premier League.

"E tot ce mi-aș putut fi dorit. Am jucat al patrulea meci în decurs de 10 zile și am avut doar 13 jucători de câmp disponibili azi. Având în vedere ce s-a întâmplat cu Leeds, nu puteam cere mai mult de la un meci contra unei echipe puternice precum Inter. Am arătat o mentalitate excelentă în a doua repriză, iar pe parcursul meciului ne-am îmbunătățit gradual nivelul.

Am primit un penalty, unul care poate nu s-ar fi dat în Premier League, dar având în vedere golul anulat, poate că deciziile s-au echilibrat. Am avut și noi unele decizii de arbitraj împotriva noastră atât în Premier League, cât și în Champions League.

E important că am obținut acest rezultat. Aveam nevoie de puncte și eram conștienți de cât de dificil este un meci aici. Am avut câteva rezultate grozave în acest sezon, cum ar fi victoriile cu Real Madrid sau Arsenal. E surprinzător când ne uităm și vedem cum am pierdut unele puncte", a spus Arne Slot, la conferința de presă.

Chivu, despre penalty: "Trebuie să acceptăm decizia arbitrului, trebuie să luptăm împotriva nedreptății"

La finalul meciului de pe Stadio Giuseppe Meazza, Cristi Chivu a mărturisit că este dezamăgit de eșecul suferit în fața lui Liverpool și a transmis că un rezultat de egalitate era echitabil. Antrenorul român spune că cele două schimbări pe care le-a efectuat în prima repriză, după accidentările suferite de Hakan Calhanoglu și de Francesco Acerbi au contat decisiv în deznodământul partidei.

Rezultatul de egalitate era corect, având în vedere cum evoluau lucrurile. Inițial am fost sub presiune, dar apoi am găsit cheia și mișcările potrivite. Apoi au fost cele două schimbări (n.r. din prima repriză) care ne-au afectat în momentul decisiv.

Nu le-am putut face când aveam nevoie. A urmat apoi acel moment pe final, al doilea din ultimele două etape ale Ligii Campionilor, si plecăm fără niciun punct. Am încercat să dăm tot ce avem mai bun, am avut curajul să mergem până la capăt. Ar fi trebuit să fim mai concentrați în ofensivă, a fost un meci influențat de cele două schimbări”, a spus Cristi Chivu după meci.

Chivu a comentat și faza penalty-ului din finalul meciului, transformat de Dominik Szoboszlai: ”Comentez rar deciziile de arbitraj, vorbesc mai degrabă despre maniere și despre ceea ce trebuie să învățăm. Arbitrul a interpretat bine faza în timpul meciului, dar când intervine VAR-ul, trebuie să înțelegi dinamica. Trebuie să acceptăm decizia arbitrului, trebuie să luptăm împotriva nedreptății și să ne gândim la binele pe care vrem să-l facem”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina
Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este &bdquo;momentul&rdquo; să se organizeze alegeri &icirc;n Ucraina
ULTIMELE STIRI
Răsturnare de situație: Blănuță nu poate fi v&acirc;ndut!
Răsturnare de situație: "Blănuță nu poate fi vândut!"
Jules Kounde a jucat meciul perfect! Dublă decisivă &icirc;n trei minute pentru fundașul dreapta &icirc;n Barcelona - Frankfurt 2-1
Jules Kounde a jucat meciul perfect! Dublă decisivă în trei minute pentru fundașul dreapta în Barcelona - Frankfurt 2-1
Seedorf l-a luat tare pe Arne Slot: &Icirc;l aduci pe Salah &icirc;napoi? Vei vorbi cu el?
Seedorf l-a luat tare pe Arne Slot: "Îl aduci pe Salah înapoi? Vei vorbi cu el?"
Pep Guardiola &icirc;l apără pe Xabi Alonso &icirc;nainte de Real Madrid - Manchester City: &rdquo;El știe asta&rdquo;
Pep Guardiola îl apără pe Xabi Alonso înainte de Real Madrid - Manchester City: ”El știe asta”
Nota lui Raul Florucz, titular &icirc;n meciul Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille din Champions League
Nota lui Raul Florucz, titular în meciul Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille din Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

E gata! Hermannstadt are antrenor: &rdquo;Semnează pe un an și jumătate&rdquo;

E gata! Hermannstadt are antrenor: ”Semnează pe un an și jumătate”

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: &rdquo;Suntem &icirc;n discuții!&rdquo;

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: ”Suntem în discuții!”

Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi

Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză &icirc;n thriller-ul PSV &ndash; Atletico Madrid 2-3

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză în thriller-ul PSV – Atletico Madrid 2-3

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului



Recomandarile redactiei
Răsturnare de situație: Blănuță nu poate fi v&acirc;ndut!
Răsturnare de situație: "Blănuță nu poate fi vândut!"
Seedorf l-a luat tare pe Arne Slot: &Icirc;l aduci pe Salah &icirc;napoi? Vei vorbi cu el?
Seedorf l-a luat tare pe Arne Slot: "Îl aduci pe Salah înapoi? Vei vorbi cu el?"
Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!
Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!
Pep Guardiola &icirc;l apără pe Xabi Alonso &icirc;nainte de Real Madrid - Manchester City: &rdquo;El știe asta&rdquo;
Pep Guardiola îl apără pe Xabi Alonso înainte de Real Madrid - Manchester City: ”El știe asta”
Nota lui Raul Florucz, titular &icirc;n meciul Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille din Champions League
Nota lui Raul Florucz, titular în meciul Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille din Champions League
Alte subiecte de interes
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: &rdquo;Asta a fost problema!&rdquo;
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!