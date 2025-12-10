Penalty corect? Ce a spus Arne Slot după marea controversă din Inter - Liverpool

În ultimele minute ale partidei de pe Stadio Giuseppe Meazza, Florian Wirtz s-a prăbușit în careul lui Inter, după ce a fost ținut pentru câteva clipe de Alessandro Bastoni. Germanul Felix Zwayer a lăsat inițial jocul să continue, însă ulterior a fost chemat la monitorul VAR. După ce a revăzut faza, centralul a dictat penalty, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Yann Sommer și i-a adus victoria lui Liverpool.

Arne Slot, după Inter - Liverpool 0-1: "Poate că penalty-ul nu s-ar fi dat în Premier League"



Mai mulți specialiști au susținut că Liverpool a primit prea ușor penalty-ul respectiv, iar Arne Slot a recunoscut după meci că o astfel de lovitură de la 11 metri ar fi avut șanse mici să se acorde în Premier League.



"E tot ce mi-aș putut fi dorit. Am jucat al patrulea meci în decurs de 10 zile și am avut doar 13 jucători de câmp disponibili azi. Având în vedere ce s-a întâmplat cu Leeds, nu puteam cere mai mult de la un meci contra unei echipe puternice precum Inter. Am arătat o mentalitate excelentă în a doua repriză, iar pe parcursul meciului ne-am îmbunătățit gradual nivelul.



Am primit un penalty, unul care poate nu s-ar fi dat în Premier League, dar având în vedere golul anulat, poate că deciziile s-au echilibrat. Am avut și noi unele decizii de arbitraj împotriva noastră atât în Premier League, cât și în Champions League.



E important că am obținut acest rezultat. Aveam nevoie de puncte și eram conștienți de cât de dificil este un meci aici. Am avut câteva rezultate grozave în acest sezon, cum ar fi victoriile cu Real Madrid sau Arsenal. E surprinzător când ne uităm și vedem cum am pierdut unele puncte", a spus Arne Slot, la conferința de presă.

