Dan Șucu a deschis „cutia pandorei“: ce a ajuns Genoa, sub conducerea unui român

Din momentul în care gruparea din Serie A a fost preluată de un om de afaceri din România, numele ei a început să fie legat de tot felul de oferte fictive.

Finalul anului 2024 a adus o mare lovitură de imagine pentru mediul de afaceri din România, dar și pentru fotbalul nostru. Pentru că, aproape de nicăieri, a explodat știrea cu Dan Șucu, cel care a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa.

Tranzacția, în valoare de peste 40 de milioane de euro, a transformat gruparea din Serie A în cea mai mediatizată din Italia, în presa românească. Din păcate, tot cu acest prilej a fost deschisă și „cutia pandorei“. Pentru că, imediat, Genoa a ajuns să fie vehiculată ca o posibilă destinație pentru o grămadă de jucători români. Singurul care a și ajuns acolo până în momentul de față a fost Nicolae Stanciu.

„Varianta Genoa n-a existat pentru Borza!“

Cazurile cele mai șocante, care demonstrează că Genoa s-a transformat într-un izvor nesecat de minciuni pentru fotbalul nostru, i-au avut pe Ianis Hagi și Andrei Borza, în prim-plan.

Primul a fost „plasat“ cu atâtea vehementă la formația din Serie A, încât Răzvan Raț, care lucrează pentru Genoa, a fost nevoit să facă o declarație brutală, pentru a pune capăt speculațiilor.

Despre Ianis Hagi la Genoa n-a fost niciodată nimic! N-a fost nicio discuție, niciun plan, absolut nimic. Au fost, pur și simplu, invenții ale presei și cam atât“, a spus Răzvan Raț, la începutul lunii iulie.

Acum, o situație identică s-a repetat cu transferul lui Borza, la Genoa. De această dată, Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a fost nevoit să pună capăt minciunilor.

Nu s-a pus niciodată problema ca Borza să plece la Genoa, îl lua Şucu, dacă era problema, dar nu s-a pus problema“, a explicat Angelescu, la Prima Sport.

De ce Borza a rămas la Rapid?

Mai departe, oficialul formației giuleștene a explicat motivul pentru care fundașul stânga de 19 ani a rămas în Superliga noastră, deși erau speculații puternice, cum că va fi vândut, în vară.

Am avut discuţii din primele cinci campionate (n.r. – ale Europei), dar noi am cerut o sumă mare pentru el, ce credem noi (n.r. – că ar fi potrivită). Și, asa cum am zis, nu am fost dispuşi să negociem niciun euro. Nu se va plăti, nu se va transfera! El este în Top 100 de jucători tineri, e un jucător exponenţial pentru prima ligă. Dacă venea o ofertă foarte bună, normal că îl lăsam să plece. Dar, sincer, dacă nu a plecat până acum, eu îmi doresc să rămâna în acest sezon pentru că ne batem la titlu, anul ăsta. Cred că Borza este exponenţial pentru noi, cel mai bun fundaş stânga. În România, e Bancu şi el. E viitorul echipei naţionale, mi-aş dori să îl păstrăm“, a insistat Victor Angelescu.

