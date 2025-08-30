Înaintea confruntării, antrenorul "Bătrânei Doamne", Igor Tudor, a avut un discurs precaut, plin de laude la adresa adversarului, semnalând un respect imens pentru forța "rossoblu".



"Trebuie să faci puncte pe acel stadion"



Într-o conferință de presă premergătoare partidei, tehnicianul croat al lui Juventus a lăsat deoparte aroganța specifică unui club de talia torinezilor și a avertizat că meciul cu Genoa este unul dintre cele mai complicate teste.



"A fost o săptămână bună, băieții s-au antrenat foarte bine. Mâine trebuie să facem un meci mare, împotriva unui adversar dificil. Ei sunt o echipă tare și organizată. Trebuie să joci foarte bine pentru a lua puncte pe acel stadion", a transmis Tudor.



Cuvintele antrenorului vin să confirme impactul pe care proiectul lui Dan Șucu îl are deja în Serie A. Din ce în ce mai multe echipe de top privesc Genoa ca pe un adversar redutabil, capabil să încurce pe oricine, mai ales pe teren propriu.



Tudor a continuat analiza, arătând că este la curent cu forța echipei lui Șucu: "Senzațiile după meciul cu Parma sunt pozitive, dar acum ne așteaptă altceva. Sunt mulțumit de echipa mea, facem o treabă bună, dar repet, meciul de la Genoa cere o prestație la cel mai înalt nivel".

