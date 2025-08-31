OFICIAL Mutare pe axa Dan Șucu - Răzvan Lucescu! PAOK a făcut anunțul

Alexandru Hațieganu
PAOK a anunțat oficial aducerea unui jucător de la Genoa.

Este vorba despre împrumutul cu opțiune de cumpărare a fundașului italian Alessandro Vogliacco de la Genoa.

Apărătorul a fost adus la cererea antrenorului român, care și-a dorit să betoneze zona defensivă a echipei sale. Anunțul mutării a fost făcut în după-amiaza zilei de duminică de către PAOK.

„PAOK FC anunță achiziționarea lui Alessandro Vogliacco de la Genoa, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare.

Fundașul central italian va purta tricoul cu numărul 4. Alessandro Vogliacco s-a născut pe 14 septembrie 1998 în Acquaviva delle Fonti, Italia.

Și-a început cariera la academiile lui Bari, înainte de a se muta la Juventus, unde s-a alăturat grupelor de juniori ale „Bianconerilor”. În ianuarie 2018, a fost împrumutat la Padova, echipă la care și-a făcut debutul ca profesionist. A urmat transferul la Pordenone, unde a jucat două sezoane complete, înregistrând 59 de apariții și o pasă de gol în Serie B.

În august 2021, a fost achiziționat de Genoa și împrumutat imediat la Benevento, pentru care a bifat 30 de meciuri în Serie B în sezonul 2021-22. După revenirea la Genoa, fundașul central italian a jucat timp de doi ani atât în Serie A, cât și în Serie B, acumulând un total de 64 de apariții, două goluri și două pase decisive, în timp ce în a doua jumătate a sezonului 2024-25 a evoluat sub formă de împrumut la Parma. La nivel de echipe naționale, Vogliacco a reprezentat Italia de la U15 până la U21, adunând în total 29 de selecții.”, au scris grecii după realizarea mutării.

Fundașul central italian a fost împrumutat în sezonul trecut la Parma, unde a jucat sub comanda lui Cristi Chivu.

Jucătorul de 26 de ani a fost format la academiile lui Bari și Juventus și jucat de-a lungul carierei a jucat pentru Padova, Podrdenone, Genoa, Benevento și Parma.

Vogliacco a evoluat în 24 de partide în tricoul „cruciaților” și a reușit două goluri.

  • 2,8 milioane de euro este cota fundașului italian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 
