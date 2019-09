Prima decizie a Comisiei de Disciplina a FRF in cazul lui Dan Petrescu! Antrenorul campioanei, vizat dupa scandalul de la Astra - CFR Cluj!

Cazul lui Dan Petrescu a ajuns la Comisia de Disciplina a FRF.

Comisia de Disciplina a FRF trebuia sa judece astazi cazul lui Dan Petrescu, dupa atitudinea avuta de antrenor in timpul partidei Astra - CFR Cluj. Totusi, cazul a fost amanat pentru saptamana viitoare. In meciul disputat sambata in etapa a 8-a a Ligii 1, Dan Petrescu i-a adresat injurii arbitrului partidei, Sebastian Coltescu, si a vazut cartonasul rosu, fiind trimis in tribune.

Pentru saptamana urmatoare au fost citati Dan Petrescu, juristul clubului CFR Cluj, Ioan Ivascu, jucatorii Alexandru Paun si Cosmin Vatca, dar si arbitrul Sebastian Coltescu si arbitrul de rezerva, Catalin Popa.

Dan Petrescu a fost trimis la vestiare in minutul 43 al meciului ce la Giurgiu, dupa ce a protestat la decizia lui Sebastian Coltescu de a-i da un cartonas galben lui Pereira. Arbitrul i-a dat direct rosu, iar mai apoi, antrenorul clujean s-a dezlantuit, adresandu-i cuvinte injurioase lui Coltescu.

CFR Cluj a cerut mai mult respect pentru Dan Petrescu

CFR Cluj a transmis un comunicat in care clubul cere scuze suporterilor, arbitrilor si institutiilor din fotbal pentru ceea ce s-a intamplat in meciul cu Astra Giurgiu din etapa recent incheiata a Ligii 1.

Cei de la CFR au scris ca au revazut fazele controversate si au ajuns la concluzia ca au gresit.

In comunicatul citat, clujenii amintesc ca introducerea VAR in Liga 1 ar putea fi o solutie pentru ca greselile de arbitraj, care sunt "omenesti", sa nu mai fie atat de multe. In final, CFR Cluj a trecut in revista CV-ul impresionant al lui Dan Petrescu si au cerut mai mult respect pentru antrenor, jucatori si oamenii din club.