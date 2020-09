Dan Petrescu, suparat pe arbitraj dupa egalul cu Chindia: "M-a deranjat tot! Doar in Europa suntem respectati!"

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.

Antrenorul "feroviarilor" a contestat arbitrajul si a spus ca in Europa echipa lui este respectata si a fost arbitrata normal

"M-a deranjat tot! In Europa suntem respectati, suntem arbitrati normal. Daca vi se pare ca in prima repriza nu a fost nicio prelungire si cei de Chindia au stat numai pe jos. In repriza a doua eu cred ca erau 7-8 minute de prelungire. Nu s-a jucat, pur si simplu nu s-a jucat fotbal, stateau pe jos, se aruncau", a spus Dan Petrescu.

Petrescu i-a laudat pe cei de Chindia si pe antrenorul Emil Sandoi si a spus ca echipa arata mult mai bine fata de sezonul trecut.

" Ei chiar merita felicitati pentru modul cum au jucat si antrenorul lor care e un prieten de al meu, a facut o treaba buna. Am zis inainte de meci ca nu mai e Chindia de anul trecut, cand le-am dat 8 goluri. Echipa e mai organizata, nu mai joaca ofensiv, joaca ce trebuie sa joace o echipa mica. S-a aparat, a ajucat pe contraatac si faze fixe. Ei fac ce trebuie acolo si bravo lor ca au meritat acest egal", a declarat antrenorul "feroviarilor".