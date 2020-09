Misiune IMPOSIBILA pentru FCSB in Serbia?! Dan Petrescu a dat VERDICTUL: "Ar fi unic daca se califica!"

Dan Petrescu a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu Astra Giurgiu din a patra etapa din Liga 1.

Antrenorul lui CFR Cluj a comentat situatia de la FCSB, care a fost decimata de coronavirus chiar inainte de meciul cu Backa Topola iar in prezent mai are in lot 14 jucatori pentru deplasarea din Serbia.

Petrescu vede calificarea ros-albastrilor aproape imposibila date fiind conditiile si indisponibilitatile din lot.

"Imi pare rau pentru FCSB, si noi am trecut prin situatia asta, nu va fi usor sa ai jucatori in spital in loc sa ii ai pe teren. Nu va fi usor, chiar daca era tot lotul era un meci foarte greu. La noi in Romania exista asta cu meci usor, meci greu. Unde sa fie meci usor in Serbia?

Daca s-ar califica, ar fi unic, in opinia mea sa ai 14 jucatori in lot si sa te califici in conditiile astea...", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.