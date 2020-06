Dan Petrescu putea ajunge antrenorul lui Dinamo! Antrenorul si-a dat acordul, insa mutarea a fost BLOCATA: "Am venit cu 500 000 de euro!" 

Dan Petrescu a fost aproape de un transfer la Dinamo in urma cu ceva ani.

Cristi Borcea l-a vrut pe Dan Petrescu, pe vremea aia antrenor la Unirea Urziceni, la Dinamo si a facut o oferta pentru el, insa negocierile au picat. Desi antrenorul isi daduse acordul, patronul lui Urziceni, Dumitru Bucsaru s-a opus mutarii.

"CFR-ul are un antrenor extraordinar. Eu am vrut sa il iau la Dinamo, am venit cu 500 000 de euro. Ma pusesem de acord cu el, cu Dan Petrescu, iar Victor Becali trebuia sa ia acordul de la Bucsaru.

I-am adus imediat banii. El era foarte corect. Mi-a zis: 'Eu imi dau acceptul, dar ia acceptul de la patronul pe care il am acum'. Pe Dinamo voia sa o antreneze oricine", a declarat Cristi Borcea la Realitatea TV.