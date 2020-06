CFR Cluj, amical important inainte de duelul cu FCSB din playoff! Pe cine vor infrunta jucatorii lui Dan Petrescu

Liga 1 se pregateste de restart, iar cluburile si-au programat cat mai multe amicale pentru a fi in forma la inceperea campionatului.

FCSB a jucat deja un meci amical cu Voluntari, pierdut cu 2-0, iar fotbalistii lui Bogdan Vintila mai au programat un meci cu Academica Clinceni sau Chindia Targoviste.

Adversara ros-albastrilor in lupta la titlu si-a programat un amical puternic, cu o echipa din playoff, Gaz Metan, dupa cum a afirmat Ioan Marginean astazi in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

"Am vorbit cu staff-ul lui Edi, ei ne-au facut program pana pe 15 iunie, atunci li se incheie intelegerea si lor. Ne vor ajuta pana atunci, pregatesc echipa. Luni avem un amical cu CFR Cluj.

Dusan Uhrin este o varianta foarte buna pentru Gaz Metan, la fel ca Neagoe si Dulca. Avem de unde sa alegem, nu inteleg de ce trebuie sa ne grabim? Mai este timp sa putem sa alegem", a declarat Ioan Marginean la PRO X.

