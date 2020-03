Schimbarea lui Dan Petrescu dupa doar 24 de secunde a scandalizat lumea fotbalului! Antrenorul campioanei Romaniei a aparut in presa internationala! Ce s-a scris

Dan Petrescu a ajuns in presa internationala.

CFR Cluj a remizat pe terenul celor de la Gaz Metan Medias, scor 0-0, dupa o partida la capatul careia Dan Petrescu a tunat si a spus ca nu intelege de ce a luptat Gaz Metan atat de mult pentru a obtine un punct si spera sa joace la fel si cu celalate echipe. In primul "11" al campioanei Romaniei aparea debutantul Alin Razvan Fica (18 ani), iar decizia de a titulariza un debutant intr-un meci din play-off a surprins pe toata lumea. Dupa oar 24 de secunde de la startul partidei, Dan Petrescu l-a schimbat pe Fica cu Paun, iar acest gest a scandalizat lumea fotbalului.

"In mod normal, asa ceva nici macar nu se intampla. In etapa cu numarul 2 din play-off-ul din Romania, antrenorul lui CFR Cluj l-a schimbat pe Alin Razvan Fica dupa doar 24 de secunde! Pustiul nu a suferit vreo accidentare sau ceva asemanator, ci Dan Petrescu pur si simplu a decis sa 'fenteze' regulamentul", au scris cei de la Sportowe Fakty, o publicatie din Polonia.



"Toate acestea chiar la debutul sau. Cu siguranta l-a cam demoralizat treaba asta. Am inteles ca ar fi fost anuntat ca va juca putin, dar totusi, chiar atat de putin?", a scris un suporter pe Reddit.

Dan Petrescu a declarat dupa meci ca decizia sa a fost penibila.

"Pai ma face sa fiu penibil aceasta regula. Eu am fost penibil, sa scot un jucator tanar si i-am luat moralul. Dar asta e realitatea si nu am ce sa fac, am nevoie de jucatori. Noi avem foarte multi jucatori de valoare care stau in tribuna si mi-e greu. Si atunci am hotarat sa-l bag repede pe Adita si sa nu mai pierd timpul. Dar nu-mi place ce am facut, clar. Normal ca am vorbit cu el, dar degeaba am vorbit. El poate e fericit ca a debutat, dar cum a debutat nu e bine si nu e bine pentru fotbal", a spus Dan Petrescu la finalul partidei cu Medias.