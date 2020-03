Atac DUR al lui Razvan Burleanu la adresa lui Dan Petrescu: "Cum se numeste cel care castiga campionatul prostilor?" Presedintele FRF ameninta ca va lua masuri

Razvan Burleanu i-a raspuns lui Dan Petrescu, care critica de fiecare data decizia FRF de a obliga cluburile din Liga 1 sa inceapa meciul pe teren cu doi jucatori U21.

Presedintele FRF a raspuns gestului facut de Dan Petrescu din meciul cu Gaz Metan Medias, cand l-a numit titular pe Alin Fica, in varsta de 18 ani, pe care l-a scos la doar 40 de secunde dupa fluierul de start, doar pentru a-si sustine indignarea fata de regula Federatiei.

Razvan Burleanu a acuza antrenorii si cluburile din Liga 1 pentru lipsa jucatorilor tineri, de valoare si a afirmat ca Federatia se pregateasca sa ia masuri dure din vara.

"Este o problema a clubului, nu doar a antrenorului. Ca antrenor, m-as gandi sa fac ceva pentru viitor. Trebuie sa creezi o legatura puternica intre prima si a doua echipa.

Cei care critica regula sa nu uite ca atunci cand am introdus regula cu al doilea jucator U21 am permis si inscrierea unui al patrulea extracomunitar. Fara reguli, nu vor mai exista cluburi interesate sa investeasca in tineri si in academiile de copii si juniori. Petrescu sa nu uite ca Adrian Paun a aparut ca urmare a acestei reguli.



Cum se numeste cel care castiga campionatul prostilor? Cand nu castige incepe sa nu iti mai convina, cand castigi este foarte bine.

Avem puterea de a lua decizii si mai dure. Daca vedem ca lucrurile vor continua in acest fel sau mai exista astfel de situatii, gasim solutii si mai dure. Putem ca la vara sa decidem ca al doilea jucator sa fie pe teren tot meciul, sau doar o repriza", a declarat Razvan Burleanu pentru Digi Sport.