Dupa schimbarea facuta de Dan Petrescu in secunda 24, sindicatul fotbalistilor cere schimbarea regulamentului

AFAN cere luarea unor masuri, dupa umilinta la care a fost supus juniorul Razvan Fica.

In meciul din play-off dintre Gaz Metan Medias si CFR Cluj, terminat la egalitate, 0-0, Dan Petrescu l-a schimbat pe juniorul Alin Razvan Fica (18 ani), dupa numai 24 de minute de joc. Antrenorul clujenilor este unul dintre cei mai vehementi contestatari ai regulii U21 implementate de FRF si LPF pentru meciurile din Liga 1, care cere ca fiecare echipa sa inceapa partidele cu doi jucatori eligibili pentru echipa nationala de tineret. Regula prevede insa ca, pana la finalul jocului, doar unul dintre acesti tineri jucatori sa se afle obligatoriu pe teren, asa ca multi antrenori prefera sa il schimbe pe unul dintre ei dupa cateva minute de joc. Insa, Petrescu a batut recordul cu schimbarea in secunda 24, el fiind aspru criticat de oameni de fotbal si de suporteri. In lotul lui CFR Cluj se afla mai multi jucatori de perspectiva care se incadreaza in aceasta prevedere regulamentara: Denis Ciobotariu, Valentin Costache, Catalin Itu, Claudiu Petrila, Razvan Andronic, Andrei Joca si Alin Fica.

Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN) a transmis ca “isi exprima totala dezamagire cu privire la modul in care unele cluburi din Liga 1 au ales sa interpreteze regula U21 (sa inceapa meciurile cu 2 jucatori U21), dar cu obligativitatea de a pastra doar 1 jucator U21 pana la finalul meciului. Situatiile in care jucatorii U21 sunt schimbati din primele minute ale meciului pot afecta serios psihicul jucatorilor in cauza. Pentru urmatorul sezon fotbalistic, AFAN va sustine orice modificare a regulamentului cu privire la folosirea unui al doilea jucator U21, care sa nu mai permita cluburilor sa puna jucatorii in astfel de situatii jenante”.