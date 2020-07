Dan Petrescu a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj! Ce se intampla cu antrenorul la finalul sezonului 

Dan Petrescu a vorbit despre viitorul sau odata cu incheierea sezonului.

Antrenorul campioanei en-titre a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la CFR Cluj si a lasat de inteles ca nu este exclusa varianta inlocuirii sale pe banca ardelenilor.

"Suntem cu șansa a doua la titlu acum. La supărare am zis multe, dar eu nu am nimic personal cu nimeni. Eu aș fi vrut să fie VAR-ul, ca să nu mai fie nicio discuție. La CFR Cluj e mai rău decât la Real Madrid sau Barcelona la un loc! Presiunea e maximă! În 2020 am pierdut doar un meci și toată lumea spune că suntem dezastru, că suntem morți, că nu știu cum.

Eu mai am doi ani de contract, vreau să continui, să îmi duc munca mai departe. Să ajung în grupele Europa League. Am la recorduri, dacă vi le spun, vă speriați. Dacă lumea nu mă vrea, atunci ce să faci?! Dacă clubul nu mă mai vrea, ce să faci? Acum să vedem și ce vrea clubul", a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

CFR Cluj se lupta la titlu cu Craiova, care se afla la un punct in fata campioanei en-titre cu trei etape inainte de incheierea campionatului. Titlul s-ar putea juca in ultima etapa, la intalnirea directa dintre cele doua.