Dan Petrescu, un car de NERVI dupa victoria cu Gaz Metan! Si-a ATACAT jucatorii si a TUNAT la adresa arbitrajelor: "Toata tara vede!"

Tehnicianul CFR-ului a fost foarte nemultumit in ciuda victoriei pe care echipa sa a obtinut-o.

Dan Petrescu si-a inceput tirul de atacuri luandu-l la tinta pe Boli, jucatorul eliminat in partida cu Gaz Metan, la scorul de 2-0.

"Stiam ca va fi un meci greu si ca au calitate la fazele fixe. Echipa mea a jucat cu presiune maxima. De cand sunt eu antrenor, n-au avut niciodata aceasta presiune. Suntem obisnuiti cu locul 1. Am fost crispati, nu ne-am creat multe ocazii, si am jucat slab fazele fixe. Dupa schimbarile din repriza a doua, am jucat mai bine, ne-am creat mai multe ocazii.

Boli a luat un rosu stupid. Nu avea rost sa faca acea intrare. Am fost egalati de la 2-0 la Astra si riscam sa patim si azi la fel. Boli a avut probleme personale, e foarte prost invatat de cei de langa ei. De fapt, sunt foarte multi jucatori de la CFR invatati prost. Boli a disparut si a reaparut la echipa. Eu l-am adus la CFR, l-am luat in China si a facut milioane de euro, dar a uitat. La fel au uitat si alti jucatori de la CFR. Dumnezeu l-a pedepsit si pe el si putea sa ne pedepseasca pe toti azi. Nu a fost nicio problema cu contractul lui", a spus Dan Petrescu.

"Bursucul" a comentat apoi arbitrajele din Romania si a desfiintat deciziile centralilor, dar si pe cele ale comisiei despre care considera ca a facut delegari eronate la partidele din play-off.

"Doamne fereste! Ce se intampla in Romania acum mi se pare incredibil. Incredibil, sincer. In afara ca n-am vrut sa aducem VAR… Acum se vede unde e interesul. Toata tara vede cine se vrea sa castige campionatul. Cum e posibil ca Hategan sa arbitreze azi, iar Barsan sa fluiere la cel mai important meci al campionatului, Craiova cu FCSB? M-au arbitrat numai Chivulete, Popa si Hategan. Altii nu mai sunt?

Astazi am avut inca doua penalty-uri, cel putin! Moura trebuia sa primeasca rosu, a facut 100 de faulturi. In acest play off am fost si suntem cei mai dezavantajati. Ma astept ca si la meciul urmator sa fie un arbitraj impotriva noastra. Imi pare rau sa zic asta, dar nu e doar problema lipsei VAR-ului, si arbitrii gresesc prea mult. Va aduc fazele, daca vreti, sa vedeti cine e de departe cea mai dezavantajata echipa", a adaugat Petrescu.