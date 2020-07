Kevin Boli si-a aflat pedeapsa pentru faultul din meciul cu Gaz Metan! Cat lipseste fundasul lui CFR Cluj! Reactia lui Dan Petrescu

CFR Cluj a pierdut un titular inainte de meciul cu FCSB.

Comisia de Disciplina a FRF a decis ca jucatorul Kevin Boli sa fie suspendat pentru urmatoarele doua etape. El a fost eliminat in meciul cu Gaz Metan Medias, iar acum va lipsi in derby-ul cu FCSB si in partida cu FC Botosani.

In plus, Boli a fost penalizat cu suma de 3.000 de lei.

La finalul partidei in care Kevin Boli a primit cartonasul rosu, antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, l-a criticat pe fundas.

"Boli a avut probleme personale. El e invatat foarte rau de cei de langa el. Sunt multi jucatori care nu sunt invatati bine. Si se vede pe teren. Boli a disparut si s-a vazut. Faci ce faci azi...

Eu l-am adus la CFR. L-am luat in China, i-am dat milioane si uite ce face. Asta e si Boli, dar sunt multi jucatori care uita de unde au plecat. Dumnezeu l-a pedepsit. Si era si pe noi sa ne pedepaseasca.

Ma deranjeaza eliminarea lui Boli, mai ales ca am avut discutii individuale cu ei. Nu aveti voie sa luati rosu le-am zis, ca vedeti si voi ce se intampla cu alta echipa din campionat. Din pacate, faultul lui e de rosu, nu avea voie sa faca acea greseala", a declarat atunci antrenorul lui CFR.

In alta ordine de idei, tot astazi, FRF a decis sa-l suspende o etapa si pe Jorip Ivancic de la Chindia Targoviste, care a fost eliminat in partida cu Sepsi Sf. Gheorghe dupa un cumul de cartonase galbene. Fotbalistul a fost amendat cu suma de 740 de lei.