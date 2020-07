Bogdan Balanescu ii linisteste pe Dan Petrescu si Gigi Becali! Nu vrea oprirea TOTALA a Ligii 1: "Nu cersim! M-am referit doar la play-out!"

Presedintele lui Dinamo a cerut ieri oprirea sezonului in Liga 1 din cauza noului coronavirus.

Dupa ce in lotul dinamovist au aparut 6 cazuri de jucatori testati pozitiv cu coronavirus, presedintele clubului a solicitat inghetarea sezonului! Nu este prima oara cand in fotbalul romanesc este vehiculata aceasta varianta de terminare a competitiilor, insa detinatorii drepturilor de televizare s-au opus cu vehementa inainte de reluarea meciurilor si se opun si acum.

Ideea lui Balanescu l-a amuzant pe Dan Petrescu, care a comentat aseara propunerea dinamovistului:

"Ar fi una dintre multele care s-au intamplat in ultimul timp, dar nu m-ar mira. Nu am fost de acord nici cand eram pe primul loc, nici cand suntem pe locul 2. Cum sa fiu de acord?", a spus antrenorul CFR-ului la Digisport.

Bogdan Balanescu a revenit cu declaratii si a clarificat faptul ca nu vrea inghetarea sezonului decat in play-out, acolo unde este implicat clubul sau:

"Nu cersim intreruperea campionatului, este o situatie delicata in privinta componentei lotului. Oricine ar fi fost in locul nostru ar fi procedat la fel. Nu uitati ca atunci cand a fost o propunere de intrerupere a campionatului, Dinamo s-a opus. Dar gravitatea acestui caz ne determina sa ne gandim si la aceasta solutie extrema. Cand ne referim la intreruperea campionatului, ne referim exclusiv la play-out", a spus Balanescu pentru GSP.

De asemenea, oprirea sezonului l-ar fi incurcat si pe Gigi Becali, patronul FCSB care inca lupta pentru obtinerea locului 3. Daca se claseaza pe podiumul Ligii 1, ros-albastrii vor participa in editia viitoare a Europa League. In caz contrar, FCSB nu va juca in Europa decat daca va castiga trofeul Cupei Romaniei. Insa este inca neclar daca echipa ros-albastra va disputa finala, totul depinzand de decizia Comisiei de Disciplina cu privire la dreptul de joc al lui Andrei Vlad in turul semifinalei cu Dinamo!