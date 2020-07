CFR Cluj - Gaz Metan, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Dan Petrescu, obligat sa castige! Absenta lui Bus, un avantaj pentru clujeni!

CFR Cluj si Gaz Metan Medias se infrunta in ultimul meci al etapei a 7-a din playoff-ul Ligii 1.

Echipa lui Dan Petrescu este obligata sa castige pentru a ramane la un punct in spatele Universitatii Craiova in clasamentul din playoff.

Clujenii au pierdut pozitia de lider in etapa precedenta, cand au infruntat Astra pe care nu au reusit sa o invinga. Meciul s-a terminat cu scorul de 2-2, iar CFR a ajuns pe locul 2.

Lupta pentru titlu nu este, insa, pierduta, mai ales ca in ultima etapa a acestui sezon primele doua clasate se vor infrunta intr-un derby decisiv. Pentru a se asigura ca ramane cu sanse pana in runda finala, CFR nu are voie sa faca niciun pas gresit.

Adversarii din aceasta seara ai clujenilor sunt pe ultimul loc in playoff si nu au reusit sa obtina nicio victorie de la reluarea competitiei dupa pandemie. In plus, situatia de la Medias nu este tocmai pe roze, Gaz Metan despartindu-se in ultimele saptamani de mai multi jucatori importanti.

Mai mult decat atat, mediesenii nu se pot baza in aceasta seara nici pe Sergiu Bus, golgeterul echipei, care a fost suspendat pentru urmatoarele doua etape dupa ce in meciul cu Universitatea Craiova l-a injurat pe arbitrul partidei.

In ultimele doua intalniri oficiale, cele doua echipe au remizat, scor 0-0, insa cel mai recent duel, un meci amical de la inceputul lunii iunie, s-a incheiat cu scorul de 6-1 in favoarea clujenilor.

Partida dintre CFR Cluj si Gaz Metan Medias este programata de la ora 20:30.

Echipele probabile

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Djokovic, Hoban, Itu - Deac, Omrani, Costache

Gaz Metan Medias: Plesca - Butean, Nielsen, Larie, De Moura - Popa, Droppa - Ciocan, Chamed, Velisar - Cardoso