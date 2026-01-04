Fostul antrenor al lui CFR Cluj a transmis, prin intermediul unui jurnalist britanic, că nu suferă de cancer, contrar speculațiilor apărute recent în spațiul public.



Subiectul problemelor medicale ale „Bursucului” a revenit în prim-plan după ce acesta a fost văzut recent, vizibil slăbit, la câteva luni după ce a dispărut din viața publică.



Gino Iorgulescu, președintele LPF, afirmase anterior că Dan Petrescu urmează un tratament de chimioterapie, declarație care a stârnit îngrijorare în lumea fotbalului românesc.



Dan Petrescu a rupt tăcerea: „Tocmai am vorbit cu el. Urmează un tratament pentru încă o lună”



Clarificările au venit din Anglia. Neil Barnett, jurnalist britanic care a acoperit ani la rând activitatea clubului Chelsea, a dezvăluit că a discutat direct cu Dan Petrescu.



Potrivit acestuia, fostul internațional român a infirmat diagnosticul de cancer și a explicat natura reală a problemelor sale.



„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu. Mi-a spus că nu are cancer și nu știe de unde au apărut aceste povești. A avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, după care intenționează să revină în antrenorat. A părut într-o stare foarte bună”, a scris Barnett pe rețelele sociale.



Dan Petrescu s-a confruntat cu dificultăți medicale încă din sezonul trecut, perioadă în care a lipsit de pe banca lui CFR Cluj mai multe etape.



După despărțirea de formația din Gruia, tehnicianul a ales să se retragă complet din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe recuperare.

