Întrebat despre transferul lui Bogdan Vătăjelu, fundașul stânga de 32 de ani, rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe, tehnicianul croat a fost clar.



„Vătăjelu este un jucător foarte bun, dar nu cred că este o țintă realistă. Astea sunt informațiile pe care le-am primit”, a declarat Kopic, înainte de plecarea în Turcia.



Pică transferul lui Vătăjelu la Dinamo



Vătăjelu, fost campion cu Universitatea Craiova și cu experiență la Sparta Praga și Jablonec, are o cotă de piață de 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.



În Cehia, a bifat 39 de meciuri pentru Sparta, cu un gol și 11 pase decisive. După doi ani în Kazahstan, fundașul ia serios în calcul revenirea în SuperLigă și a confirmat că este deschis negocierilor cu orice club din România.



Totuși, Dinamo s-a mișcat deja pe acest post. Vineri, „câinii” l-au transferat pe Valentin Țicu, despărțit recent de Petrolul, ceea ce reduce și mai mult șansele unei mutări pentru Vătăjelu în Ștefan cel Mare.

