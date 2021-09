Dan Petrescu a explicat de ce a scos cinci jucători de pe lista UEFA: „Asta s-a întâmplat”

Din articol Program CFR Cluj Grupa D Conference League

Cinci jucători ai campioanei, lăsați în afara lotului UEFA de Dan Petrescu.

Noul antrenor al campioanei a explicat de ce Giedrius Arlauskis, Iasmin Latovlevici, Alexandru Chipciu, Anas Tahiri și Guessouma Fofana nu au prins lista UEFA.

Dan Petrescu susține că lista UEFA nu este încă definitivată și că va lua o decizie definitivă după antrenamentul de astăzi (2 septembrie).

„Eu nu am renunțat la nimeni, ăstea-s povețti de presă, eu nu am renunțat la nimeni. Dan Petrescu trebuie să decidă un lot de 23 de jucători pe care să-l trimitem la UEFA până la ora 00:00. Trebuie să decidem 21 de jucători de câmp și doi portari. Nu avem mai multe soluții, nu putem să punem mai mulți jucători. Nu am decis 100%, vreau să văd și antrenamentul de azi, apoi trebuie să iau o decizie. Când veți vedea lista definitivă UEFA, atunci puteți să mă întrebați”, a spus Dan Petrescu la o conferință de presă.

CFR va evolua în Conference League, acolo unde se va duela cu AZ Alkmaar, Jablonec și Randers.

Program CFR Cluj Grupa D Conference League



• Etapa 1, 16 septembrie: Jablonec – CFR Cluj

• Etapa 2, 30 septembrie: CFR Cluj – Randers

• Etapa 3, 21 octombrie: CFR Cluj – AZ Alkmaar

• Etapa 4, 4 noiembrie: AZ Alkmaar – CFR Cluj

• Etapa 5, 25 noiembrie: Randers – CFR Cluj

• Etapa 6, 9 decembrie: CFR Cluj – Jablonec