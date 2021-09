Dan Petrescu a explicat de ce l-a readus pe Culio la CFR: „Am nevoie de asta!”

Culio a revenit în lotul campioanei CFR, la vârsta de 38 de ani!

Dan Petrescu a revenit pe banca liderului la zi în Liga 1 și și-a setat deja obiectivele. „Bursucul” nu vrea să audă de locul doi în campionat și speră ca echipa sa să-și repare imaginea în Europa.

CFR va evolua în grupele Conference League, acolo unde se va duela cu Alkmaar, Jablonec și Randers.

Program CFR Cluj în Grupa D din Conference League

Etapa 1, 16 septembrie: Jablonec – CFR Cluj

Etapa 2, 30 septembrie: CFR Cluj – Randers

Etapa 3, 21 octombrie: CFR Cluj – AZ Alkmaar

Etapa 4, 4 noiembrie: AZ Alkmaar – CFR Cluj

Etapa 5, 25 noiembrie: Randers – CFR Cluj

Etapa 6, 9 decembrie: CFR Cluj – Jablonec

„Am venit într-o perioadă destul de complicată. Dar s-a văzut la meciul cu FCSB că echipa are calitate, chiar dacă nu avut un antrenor principal pe bancă.

Lotul e în primele trei din Liga 1 ca valoare, iar obiectivul este lupta la campionat an de an. Presiunea este pentru mine mult mai mare acum, pentru că prima oară când am venit echipa venea după insolvență și erau mulți jucători tineri.

Locul doi ar fi un eșec pentru CFR și cu mine antrenor și fără mine. Trebuie să ne luptăm la campionat. Nu va fi ușor, pentru că ați văzut că atât FCSB, cât și Univ. Craiova au transferat pe bandă.

În Europa trebuie să facem o figură mai frumoasă decât a fost până acum. Va fi o grupă foarte grea”, a spus Dan Petrescu într-un interviu pentru site-ul clubului.

Culio va juca rol de antrenor secund

Dan Petrescu a luat o decizie surprinsătoare în momentul în care a revenit la CFR. Primul jucător pe car l-a transferat a fost Emmanuel Culio, ajuns la 38 de ani.

„Chiar dacă are meciuri în care nu joacă, el are spiritul acesta argentinian. Cunoște clubul foarte bine, sigur va da 150%. El nu numai că joacă, dar are rol și de antrenor secund. Sperăm să mai poată, pentru că toată lumea se miră și se gândește, inclusiv eu, dacă va mai fi Culio pe care îl știm. Clubul și echipa avea nevoie de spirit puțin. Parcă se pierduse acel spirit. La meciul cu Steaua s-a regăsit puțin.

Dacă ne regăsim spiritul am mare încredere în acest grup. Trebuie să luptăm împreună”, și-a explicat Dan Petrescu decizia de a-l readuce pe Culio la CFR.

Emmanuel Culio a semnat cu CFR Cluj, din poziția de jucător liber de contract, după ce s-a despărțit de Flandria, club la care a fost legitimat pentru o perioadă scurtă (mai 2021 - septembrie 2021).