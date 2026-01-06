Antrenorul italian a susținut că nu are nevoie de întăriri pentru asaltul final spre play-off, declarație ce contrastează puternic cu informațiile potrivit cărora fundașul Andrei Coubiș este la un pas de a semna cu „Șepcile Roșii”.



Deși Universitatea Cluj a cedat în amicalul disputat marți în cantonament, tehnicianul italian s-a arătat mulțumit de implicarea elevilor săi după doar două zile și jumătate de pregătire intensă. Bergodi a ținut să demonteze zvonurile privind o remaniere masivă a lotului, subliniind că are deplină încredere în nucleul de jucători care a dus echipa în lupta pentru primele șase locuri.



„Considerând că am făcut cinci antrenamente în două zile și jumătate, de când am venit aici, s-au descurcat bine băieții. Eu nu dau afară pe nimeni, am încredere în grupul de jucători, sunt mulțumit, am făcut 8 rezultate bune în campionat, echipa e pe un drum bun, vom vedea, avem un program teribil, dar băieții sunt conectați bine.



Da, urmează bătălia pentru play-off, sunt 5-6 echipe, va fi greu, foarte greu, urmează 9 meciuri, 9 finale. Nu e un obiectiv trasat de conducători pentru mine, dar este un obiectiv, în inima noastră ne gândim să ajungem în play-off, avem șanse să luptăm în aceste 9 finale. Când am venit nu aveam multe puncte, nu a fost ușor, dar avem șanse să mergem în play-off, așa că o să luptăm.



Nu știu câți jucători îmi trebuie, nu am nevoie de jucători acum, am nevoie de liniște pe teren. Sunt mulțumit de ce am făcut în două luni de când am venit, de acest grup, de jucători, nu am nevoie de cine știe ce”, a spus Cristiano Bergodi după meci.



Mutarea pregătită în culise



În ciuda discursului precaut al antrenorului, informațiile furnizate de jurnalistul Nicolo Schira indică o activitate intensă în birourile clujenilor. Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul crescut de AC Milan, este așteptat să semneze cu Universitatea.



Fostul căpitan al echipei Primavera a milanezilor vine după o experiență nefericită la Sampdoria, în Serie B, unde nu a prins minute în prima parte a sezonului. Jucătorul cu dublă cetățenie, care a fost curtat insistent și de Dinamo în vara trecută, poate acoperi atât postul de fundaș central, cât și pe cel de fundaș dreapta. Paradoxal, se pare că tocmai discuțiile cu Cristiano Bergodi l-ar fi convins pe apărătorul cotat la 100.000 de euro să aleagă proiectul de pe Cluj Arena.