Duelul împotriva celor de la U Cluj, programat pe 18 ianuarie, fiind reținut la echipa națională a Camerunului pentru fazele superioare ale Cupei Africii.



Calificarea „Leilor Neîmblânziți” în sferturile de finală ale competiției continentale, obținută aseară după un 2-1 disputat contra Africii de Sud, complică planurile staff-ului tehnic din Ștefan cel Mare. Epassy a fost integralist până în acest punct al turneului, iar aventura sa continuă. Camerunul va înfrunta Marocul vineri, 9 ianuarie, de la ora 22:00, într-o partidă decisivă pentru accesul în careul de ași.



Un parcurs lung al naționalei sale ar putea extinde perioada de indisponibilitate a goalkeeper-ului. Dacă Camerunul avansează în semifinale, Epassy devine automat indisponibil și pentru etapele următoare din Superligă, riscând să rateze confruntările cu Hermannstadt și Petrolul Ploiești.



Vacanță obligatorie după turneu



Chiar și în scenariul unei eliminări premature în fața Marocului, Epassy nu va intra direct în programul echipei de club. Staff-ul dinamovist a stabilit că portarul va beneficia de cel puțin o săptămână de pauză după încheierea participării la Cupa Africii, pentru refacere.



În aceste condiții, poarta alb-roșilor va fi apărată în startul de an de tânărul Alex Roșca. Acesta a mai fost folosit și la finalul lui 2025, în eșecul suferit de bucureșteni la Arad, 0-2 cu UTA, meci pe care Epassy l-a ratat tot din cauza convocării.



Absența camerunezului este o pierdere semnificativă pentru Dinamo. Sosit în vara lui 2025, Epassy s-a impus rapid, având cifre excelente în actualul sezon de Superligă: în 14 apariții, a reușit să mențină poarta intactă în 7 meciuri, primind doar 11 goluri. Portarul cotat la 400.000 de euro mai are contract cu Dinamo până în vara lui 2027.

