"Daca vom crede asta, nu vom avea nicio sansa!" Ouzounidis si-a avertizat jucatorii inainte de meciul cu FC Hermannstadt

Universitatea Craiova o infrunta vineri, de la ora 20:30, pe FC Hermannstadt, intr-un meci din etapa a 24-a a Ligii 1.

Inaintea acestei partidei, antrenorul oltenilor, Marinos Ouzounidis, a vorbit despre problemele cu care se confrunta la Craiova si despre absentele din lot pentru meciul cu FC Hermannstadt.

Grecul sosit recent in Banie a spus ca isi doreste ca jucatorii lui sa intre motivati pe teren, in caz contrar Craiova riscand sa piarda meciul in fata echipei care a invins-o in etapa precedenta pe FCSB, cu scorul de 1-0.

"Pentru ca ne apropiem de finalul sezonului regulat, toate meciurile sunt dificile. Nu mai sunt adversari usori, toti adversarii nostri sunt motivati, sunt puternici. Am vazut si in meciul trecut, de aceea trebuie sa tratam fiecare meci in parte cu atentie, cu concentrare si cu atitudine, pentru a reusi sa castigam.

Rezultatul celor de la Hermannstadt cu FCSB ne-a facut sa fim mult mai atenti, mult mai concentrati, pentru ca, asa cum am spus, nu exista adversari usori in acest moment, toti isi doresc sa obtina rezultate bune. Daca vom crede ca avem un meci usor, nu avem nici o sansa.

Pentru mine este important ca echipa sa joace bine, nu doar un singur jucator. Un jucator poate face diferenta, dar meciurile le castiga echipa. Avem destule probleme, si la regula U21 este dificil un pic pentru antrenori. Balasa are niste probleme, dar speram sa-l recuperam. A fost o accidentare de durata, trebuie sa avem rabdare cu el.

Important este in acest moment ca baietii care vor intra pe teren sa isi faca treaba asa cum trebuie. Sper sa fie mult mai bine la meciul cu Hermannstadt. S-a vazut oboseala la primele doua meciuri. Acum venim acasa, cu un teren foarte bun, cu mai mult timp de recuperare, in care au putut sa se odihneasca si jucatorii", a declarat Ouzounidis.

Meciul dintre Universitatea Craiova si FC Hermannstadt este programat vineri, de la ora 20:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.