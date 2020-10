"Reghe a tinut cu FCSB-ul! Nu am vorbit cu el de inlocuirea mea!" Reactia lui Toni Petrea dupa 5-0 cu Hermannstadt. De ce l-a schimbat pe Bus la pauza

Toni Petrea e in al 9-lea cer dupa 5-0 cu Hermannstadt.

Antrenorul FCSB spune ca echipa sa arata tot mai bine si asteapta evolutii similare in urmatoarea perioada.

"Nu ma gandeam ca dam 5, dar stiam ca putem sa ne cream multe sanse de a marca. Ma bucur ca n-am primit gol, e o victorie foarte frumoasa, tin sa felicit jucatorii pentru aceasta victorie. Imi place sa atacam, sa ne cream situatii, imi place jocul ofensiv. Cautam sa obtinem maximum de la fiecare joc, sa ne si imbunatatim jocul", a spus Petrea la Digisport.

Antrenorul FCSB il vrea cat mai repede in programul normal al echipei pe 'Mbappe' Coman: "Florinel e in programul de recuperare, nu stiu cat de rapida va fi revenirea lui. Sper ca dupa actiunea echipelor nationale din noiembrie sa revina. Sper!"

Stelistii au ca obiectiv s-o depaseasca pe CSU Craiova pan ala intrarea in playoff: "Sper sa tinem aproape de lider, apoi sa fim noi primii si sa ramanem acolo. Trebuie sa acumulam cat mai multe puncte, e cu atat mai bine in playoff cu cat ai mai multe puncte cand ajungi la partidele decisive".

Fantoma lui Reghecampf inca planeaza asupra lui Petrea. Antrenorul FCSB nu se teme ca va fi inlocuit. Tine legatura cu Reghe, dar spune ca nu l-a intrebat ce planuri de viitor are: "Am o relatie foarte buna cu familia Reghecampf. Nu s-a pus problema sa vorbim de venirea lui la echipa. Nu stiu care a fost problema. Nu am vorbit absolut deloc pe tema asta. Cred ca a tinut cu FCSB in seara asta. Normal, nu?"

Intrebat de ce a renuntat din nou la Bus dupa 45 de minute, Petrea spune ca a vrut sa le dea sanse si fotbalistilor cu mai putine minute pe teren: "Pe Bus l-am schimbat pentru ca era deja 4-0 la pauza si voiam sa le dam sansa si celor care au jucat mai putin sau chiar deloc in ultimul timp".