Toni Petrea, luat la tinta dupa ce l-a schimbat din nou pe Bus la pauza: "E al doilea Petre! Lasa-l, ma, sa joace!"

Sergiu Bus a fost titular in partida FCSB 5-0 Hermannstadt si a reusit sa inscrie un gol.

Sergiu Bus a inscris golul cu numarul 3 al ros-albastrilor, insa cu toate acestea, Toni Petrea l-a schimbat din nou la pauza, desi FCSB conducea cu 4-0.

Decizia a fost contestata aspru de Robert Nita, fost jucator la Steaua si Rapid, care nu intelege de nu i se ofera mai multe minute lui Sergiu Bus.

"Sergiu Bus e al doilea Petre. Am fost un sustinator al lui Petre pana cand l-am vazut jucand la meciul din cupele europene vreo 100 de minute, ca au fost si prelungiri. L-am mai vazut titular la un meci si mi-am recunoscut greseala. Este indolent. Nu se poate sa nu faci un sprint, sa nu faci nimic ca atacant.

Acum a venit Bus, am vazut prezentarea de la Palat ca are incredere in el, ca o sa faca. Un atacant are nevoie de timp, depinde foarte mult de mijlocasi, cum se simte cu Coman, Morutan, Man.

Trebuie lucrat mult la antrenamente pe grupuri ca sa poti crea automatisme. Iese impresarul lui si spune ca a vorbit cu Gigi Becali si l-a rugat sa il lase mai mult.

Aseara marcheaza un gol, face o prima repriza buna. Nu era nici greu sa faca asta pentru ca Hermannstadt nu a pus mari probleme.

Cred ca se vrea sa se dovedeasca faptul ca nu e adevarat ce a spus impresarul lui si l-au scos iar la pauza. Pai daca a dat gol, lasa-l, ma, in teren tot meciul, da-i incredere ca ai nevoie de el. Are contract bunicel, pe 3 ani, da-i incredere sa mai dea un gol, 2, 3. Vine domnul Petrea si spune ca l-a schimbat ca a vrut sa vada si alti jucatori. Da-i minute, ca are nevoie de minute, e atacant", a spus Robert Nita, la Ora Exacta in Sport.

"Ma bucur ca Sergiu a marcat. La pauza, am considerat ca e momentul sa vedem si jucatori care au evoluat mai putin, avand in vedere scorul de pe tabela", a spus Toni Petrea dupa meciul cu Hermannstadt.