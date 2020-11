"Sa vad cu cine mai fac antrenamentele!" Prima reactie a lui Petrea dupa convocarile facute de Radoi la nationala! Cum a prefatat meciul cu Botosani 

FCSB si FC Botosani se intalnesc in etapa cu numarul 10 din Liga 1.

Ros-albastrii sunt neinvinsi de 4 etape si cauta a 5 a victorie consecutiva. Toni Petrea a prefatat intalnirea cu Botosani, care are cazuri de Covid-19 confirmate in lot.

Antrenorul FCSB-ului a vorbit si despre jucatorii din echipa sa care au fost convocati atat la nationala mare de Mirel Radoi, dar si la nationala de tineret de catre Adrian Mutu.

"Intalnim o echipa buna, preocupata de atac, un joc ofensiv. Imi pare rau sa aud ca au probleme cu Covid, am trecut si noi prin astfel de momente, stim ce inseamna, nu e placut.

Maine trebuie sa fim foarte atenti, alcatuiesc o echipa periculoasa, preocupata de atac, sper ca va iesi un meci frumos, fiind si noi o echipa ofensiva, dorinca de cat mai multe goluri, iar la final sa avem cat mai multe motive de bucurie.

Cred ca dispunem de jucatori profesionisti si in ciuda varstei, pot spune ca au maturitatea necesara pentru a realiza importanta meciurilor care vor urma, sa nu cadem in plasa rezultatelor inregistrate pana acum si sa ne deconectam. Suntem motivati, dornici sa ne apropiem si mai mult de locul 1 si sa reusim cumva sa ajungem acolo cat mai repede.

O parte ma bucura convocarile, pe de alta parte ma gandesc cu cine mai fac antrenament? E important pentru jucatorii nostri, pentru moralul lor sa faca parte din echipa nationala si daca vor avea parte de minute, sa se intoarca cu bine.

In pauza competitionala incercam sa aducem ceva in plus la nivel de pregatire, sper ca si in aceasta perioada sa ne putem atinge obiectivele cu jucatorii pe care ii avem la dispozitie", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.