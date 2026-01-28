Meciurile din ultima etapă nu mai au miză pentru Arsenal și Bayern Munchen, care s-au calificat deja în faza următoare a competiției, în timp ce Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal și Kairat au pierdut orice șansă de a juca play-off-ul.
Interul lui Cristi Chivu are șanse să se obțină calificarea directă, dacă învinge în deplasarea de la Dortmund, iar PSV-ul lui Dennis Man se luptă pentru păstrarea locului între echipele care vor participa la play-offul de accedere în faza optimilor de finală. Vlad Dragomir păstrează și el șanse de accedere la baraj, dar Pafos are nevoie și de jocul rezultatelor.
Meciurile programate în ultima etapă (28 ianuarie):
Ajax Amsterdam - Olympiacos
Arsenal - Kairat
AS Monaco - Juventus
Athletic Bilbao - Sporting Lisabona
Atletico Madrid - Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen - Villarreal
Borussia Dortmund - Inter Milano
Club Brugge - Ol. Marseille
Eintracht Frankfurt - Tottenham
FC Barcelona - FC Copenhaga
Liverpool - Qarabag
Manchester City - Galatasaray
FC Pafos - Slavia Praga
PSG - Newcastle
PSV Eindhoven - Bayern Munchen
Union Saint-Gilloise - Atalanta
Benfica - Real Madrid
Napoli - Chelsea
Clasamentul Champions League, înaintea ultimei etape din faza ligii:
1. Arsenal - 21 puncte
2. Bayern Munchen - 18 puncte
3. Real Madrid - 15 puncte (+11)
4. Liverpool - 15 puncte (+6)
5. Tottenham - 14 puncte
6. PSG - 13 puncte (+10)
7. Newcastle United - 13 puncte (+10)
8. Chelsea - 13 puncte (+6)
(ocupantele primelor opt locuri se califică direct în faza optimilor de finală)
..............................
9. FC Barcelona - 13 puncte (+5)
10. Sporting Lisabona - 13 puncte (+5)
11. Manchester City - 13 puncte (+4)
12. Atletico Madrid - 13 puncte (+3)
13. Atalanta - 13 puncte (+1)
14. Inter Milano - 12 puncte (+6)
15. Juventus - 12 puncte (+4)
16. Borussia Dortmund - 11 puncte
17. Galatasaray - 10 puncte (0)
18. Qarabag - 10 puncte (-2)
19. Ol. Marseille - 9 puncte (0)
20. Bayer Leverkusen - 9 puncte (-4)
21. AS Monaco - 9 puncte (-6)
22. PSV Eindhoven - 9 puncte (+1)
23. Athletic Bilbao - 8 puncte (-4)
24. Olympiacos - 8 puncte (-5)
(cele 16 echipe vor juca un play-off pentru calificarea în optimile de finală, primele opt dintre ele urmând să fie cap de serie la tragerea la sorți)
.......................................
25. Napoli - 8 puncte (-5)
26. FC Copenhaga - 8 puncte (-6)
27. Club Brugge - 7 puncte
28. Bodo/Glimt - 6 puncte (-2)
29. Benfica - 6 puncte (-4)
30. FC Pafos - 6 puncte (-6)
31. Union Saint-Gilloise - - 6 puncte (-10)
32. Ajax Amsterdam - 6 puncte (-12)
33. Eintracht Frankfurt - 4 puncte
34. Slavia Praga - 3 puncte
35. Villarreal - 1 punct (-10)
36. Kairat - 1 punct (-14)
(ultimele 12 clasate sunt eliminate din actuala ediție a Champions League)