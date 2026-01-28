Meciurile din ultima etapă nu mai au miză pentru Arsenal și Bayern Munchen, care s-au calificat deja în faza următoare a competiției, în timp ce Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal și Kairat au pierdut orice șansă de a juca play-off-ul.

Interul lui Cristi Chivu are șanse să se obțină calificarea directă, dacă învinge în deplasarea de la Dortmund, iar PSV-ul lui Dennis Man se luptă pentru păstrarea locului între echipele care vor participa la play-offul de accedere în faza optimilor de finală. Vlad Dragomir păstrează și el șanse de accedere la baraj, dar Pafos are nevoie și de jocul rezultatelor.





Meciurile programate în ultima etapă (28 ianuarie):

Ajax Amsterdam - Olympiacos

Arsenal - Kairat

AS Monaco - Juventus

Athletic Bilbao - Sporting Lisabona

Atletico Madrid - Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen - Villarreal

Borussia Dortmund - Inter Milano

Club Brugge - Ol. Marseille

Eintracht Frankfurt - Tottenham

FC Barcelona - FC Copenhaga

Liverpool - Qarabag

Manchester City - Galatasaray

FC Pafos - Slavia Praga

PSG - Newcastle

PSV Eindhoven - Bayern Munchen

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Napoli - Chelsea





Clasamentul Champions League, înaintea ultimei etape din faza ligii:

1. Arsenal - 21 puncte

2. Bayern Munchen - 18 puncte

3. Real Madrid - 15 puncte (+11)

4. Liverpool - 15 puncte (+6)

5. Tottenham - 14 puncte

6. PSG - 13 puncte (+10)

7. Newcastle United - 13 puncte (+10)

8. Chelsea - 13 puncte (+6)

(ocupantele primelor opt locuri se califică direct în faza optimilor de finală)

..............................

9. FC Barcelona - 13 puncte (+5)

10. Sporting Lisabona - 13 puncte (+5)

11. Manchester City - 13 puncte (+4)

12. Atletico Madrid - 13 puncte (+3)

13. Atalanta - 13 puncte (+1)

14. Inter Milano - 12 puncte (+6)

15. Juventus - 12 puncte (+4)

16. Borussia Dortmund - 11 puncte

17. Galatasaray - 10 puncte (0)

18. Qarabag - 10 puncte (-2)

19. Ol. Marseille - 9 puncte (0)

20. Bayer Leverkusen - 9 puncte (-4)

21. AS Monaco - 9 puncte (-6)

22. PSV Eindhoven - 9 puncte (+1)

23. Athletic Bilbao - 8 puncte (-4)

24. Olympiacos - 8 puncte (-5)

(cele 16 echipe vor juca un play-off pentru calificarea în optimile de finală, primele opt dintre ele urmând să fie cap de serie la tragerea la sorți)

.......................................

25. Napoli - 8 puncte (-5)

26. FC Copenhaga - 8 puncte (-6)

27. Club Brugge - 7 puncte

28. Bodo/Glimt - 6 puncte (-2)

29. Benfica - 6 puncte (-4)

30. FC Pafos - 6 puncte (-6)

31. Union Saint-Gilloise - - 6 puncte (-10)

32. Ajax Amsterdam - 6 puncte (-12)

33. Eintracht Frankfurt - 4 puncte

34. Slavia Praga - 3 puncte

35. Villarreal - 1 punct (-10)

36. Kairat - 1 punct (-14)

(ultimele 12 clasate sunt eliminate din actuala ediție a Champions League)

